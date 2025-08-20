Nigeria: La hausse des tarifs des télécommunications devrait débloquer 1 milliard de dollars d'investissements nouveaux

L'approbation par le Nigeria d'une augmentation de 50 % des tarifs des télécommunications en janvier a déclenché plus d'un milliard de dollars de nouveaux investissements dans les réseaux.

L'approbation par le Nigeria d'une augmentation de 50 % des tarifs des télécommunications en janvier a déclenché plus d'un milliard de dollars de nouveaux investissements dans les réseaux, a déclaré la Commission nigériane des communications (NCC).

Des opérateurs tels que MTN, Airtel et Globacom ont augmenté leurs dépenses d'infrastructure, en important des équipements, en construisant des tours et en développant des centres de données. "Cumulativement, cette année, nous voyons déjà plus d'un milliard de dollars investis dans l'infrastructure de base", a déclaré le vice-président exécutif de la NCC, Aminu Maida, le 10 août.

MTN Nigeria a investi 565,7 milliards ₦ (377,1 millions de dollars) au cours du premier semestre 2025, soit une augmentation de 288 % en glissement annuel, pour financer le déploiement de la 4G, l'expansion de la fibre optique et un nouveau centre de données de niveau 3. Airtel a dépensé 39 millions de dollars au cours du seul deuxième trimestre pour moderniser son réseau et s'est engagé à investir 120 millions de dollars dans un centre de données à grande échelle à Eko Atlantic, à Lagos. Même les petits opérateurs reprennent leurs achats après des années de stagnation.

La NCC a déclaré que la tarification reflétant les coûts rétablissait les principes du marché qui ont stimulé le boom des télécommunications au Nigeria au début des années 2000. La Commission affirme que la déréglementation est essentielle pour soutenir l'investissement, réduire la dépendance à l'égard des importations et se préparer aux technologies de la prochaine génération.

Points clés à retenir

Le secteur des télécommunications du Nigéria, le plus important d'Afrique, est depuis longtemps limité par des tarifs réglementés qui empêchent les opérateurs de financer leur expansion tout en faisant face à la hausse des taux de change et des coûts liés à l'inflation. Entre 2020 et 2024, les dépenses d'investissement se sont effondrées et les investissements directs étrangers se sont quasiment taris.

L'ajustement tarifaire de 2025 a inversé cette tendance, offrant aux opérateurs une marge de manoeuvre pour réinvestir et stabiliser les réseaux. Toutefois, des difficultés subsistent. Le Nigeria dépend presque entièrement de matériel de télécommunications importé, consomme plus de 40 millions de litres de diesel par mois pour alimenter les réseaux et se heurte à des obstacles liés à l'acquisition de terrains pour les nouveaux pylônes.

Pourtant, la NCC considère la modification des tarifs comme un tournant : un retour à une politique cohérente, axée sur le marché, destinée à attirer des capitaux à long terme et à se préparer à la 5G et aux technologies futures. Si elles sont maintenues, les réformes pourraient aider le Nigéria à combler son déficit d'infrastructures et à réduire la fuite des capitaux, positionnant ainsi le pays sur la voie d'une croissance numérique plus forte.