Egypte: Mohamed Salah, le Pharaon aux trois titres de joueur de l'année en Premier League

L'attaquant vedette de Liverpool Mohamed Salah est devenu le premier joueur à remporter pour la troisième fois le titre de joueur de l'année en Premier League, décerné par la PFA (Association des footballeurs professionnels).

Mohamed Salah sort d'une saison florissante avec un 20e titre de champion d'Angleterre conquis par les Reds et un total personnel de 29 buts et 18 passes décisives. Il avait déjà été sacré joueur de l'année lors des saisons 2017/18 et 2021/22.

L'attaquant égyptien a réalisé l'une des meilleures saisons de sa carrière. La seule ombre au tableau reste sa prestation en demi-teinte face au PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après l'élimination aux tirs au but, Mohamed Salah avait quitté la pelouse les larmes aux yeux.

Ces derniers mois, le joueur de 33 ans a également reçu deux autres prix du joueur de l'année, décernés l'un par l'Association des journalistes de football et l'autre par la Premier League. Il devance désormais des figures de légende comme Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Kevin De Bruyne ou encore Gareth Bale, tous doubles lauréats.

« Un chic type »

Depuis son arrivée en 2017 en provenance de l'AS Rome, Salah a transformé les Reds en un prétendant permanent aux titres, enchaînant buts et records. Mohamed Salah a contribué à remettre Liverpool, alors sous la houlette de l'entraîneur allemand Jürgen Klopp, au sommet du football.

L'Égyptien, icône mondiale, n'était pas certain d'évoluer encore chez les Reds pour la saison 2025-2026. La prolongation de son contrat a été un long feuilleton. Celui qui a remporté la Ligue des champions en 2019 a signé un nouveau bail de deux années en avril dernier. « C'est super. J'ai passé mes meilleures années ici », avait réagi le footballeur égyptien.

Les supporters des Reds considèrent le « roi égyptien » comme une icône de leur club. Il est représenté sur une imposante fresque murale toute proche d'Anfield et la collection de produits dérivés qui lui est consacrée est impressionnante. Malgré le nombre insensé de buts qu'il a inscrits depuis son arrivée, le Pharaon, deux fois désigné meilleur joueur africain de l'année (2017, 2018), est resté selon les supporters « un chic type ».