Nigeria: MTN et Airtel misent 400 millions de dollars sur l'informatique dématérialisée et l'IA pour séduire les startups nigérianes

MTN et Airtel investissent près de 400 millions de dollars pour se développer de la voix et des données vers les services de cloud et d'IA.

Les opérateurs télécoms visent à concurrencer AWS, Google Cloud et Microsoft Azure en fixant des prix en nairas et en promettant une puissance de calcul de niveau IA.

Tous deux sont confrontés à la concurrence de fournisseurs mondiaux de services en nuage et de challengers locaux tels que Nobus Cloud et Layer3.

MTN et Airtel investissent près de 400 millions de dollars pour se développer de la voix et des données vers les services de cloud et d'IA, en ciblant l'écosystème croissant des startups au Nigéria.

Les deux opérateurs de télécommunications visent à concurrencer AWS, Google Cloud et Microsoft Azure en fixant des prix en nairas, en promettant une puissance de calcul de qualité IA et en proposant des programmes d'accélération. Leur stratégie intervient alors que les entreprises nigérianes ont dépensé un montant estimé entre 600 et 850 millions de dollars en services cloud en 2024, la plupart de ces dépenses étant réalisées à l'étranger.

MTN investit dans l'infrastructure cloud locale, notamment dans un centre de données de niveau 4, avec 120 millions de dollars déjà dépensés et 135 millions de dollars prévus. Il prévoit de réduire les tarifs mondiaux de 15 à 20 % tout en offrant un hébergement local afin de réduire la latence et de renforcer la souveraineté des données. Airtel, quant à lui, construit le premier centre de données à grande échelle du Nigéria, évalué à 120 millions de dollars, pour servir les charges de travail d'IA avec des GPU à haute performance.

Tous deux sont confrontés à la concurrence de fournisseurs mondiaux de services en nuage et de challengers locaux tels que Nobus Cloud et Layer3. Selon les experts, l'adoption dépendra de la fiabilité, des performances et de la confiance que les startups accorderont à l'infrastructure locale par rapport aux acteurs mondiaux établis.

Points clés à retenir

Le marché nigérian de l'informatique dématérialisée devrait atteindre 1,03 milliard de dollars en 2025 et 3,28 milliards de dollars en 2030 (Mordor Intelligence). Pourtant, la plupart des dépenses sortent aujourd'hui du pays, AWS, Microsoft et Google se taillant la part du lion. Pour les startups qui gagnent en naira mais paient leurs factures de cloud en dollars, la dévaluation de la monnaie a rendu les fournisseurs mondiaux coûteux, le naira passant de ₦471/$ en 2023 à ₦1,534/$ en août 2025.

MTN et Airtel veulent transformer ce point douloureux en avantage concurrentiel en facturant localement et en offrant une capacité prête pour l'IA. Leur investissement est faible par rapport aux 180 milliards de dollars de dépenses à grande échelle des géants mondiaux pour la seule année 2025, mais leur avantage réside dans la proximité, la tarification en nairas et l'alignement sur les efforts du Nigeria en faveur de la souveraineté numérique.

Le maintien des dépenses technologiques au niveau local dépendra de la capacité des opérateurs de télécommunications à offrir la fiabilité, l'expérience des développeurs et les incitations des acteurs mondiaux.