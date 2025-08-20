Congo-Kinshasa: Ituri - La MONUSCO et les forces vives de Komanda veulent renforcer l'efficacité des réponses sécuritaires

communiqué de presse

Le commandant de la Force de la MONUSCO, le général Ulisses De Mesquita Gomes, a rencontré mardi 19 août 2025 les autorités locales ainsi que les représentants des forces vives de Komanda, dans le territoire d'Irumu (Ituri). L'objectif de la rencontre était de renforcer la collaboration sécuritaire et d'améliorer le système d'alerte précoce face aux menaces sécuritaires persistantes dans la région.

Cette visite intervient quelques jours après une attaque meurtrière attribuée aux rebelles des ADF, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2025, faisant 43 morts parmi les civils. Depuis, l'armée congolaise et les Casques bleus de la MONUSCO ont intensifié les patrouilles autour de Komanda, située à près de 75 kilomètres de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri.

Le général De Mesquita a réaffirmé l'engagement de la mission onusienne à protéger les civils et à soutenir les autorités congolaises dans la restauration de la paix et de la stabilité. « Nous avons renforcé notre posture opérationnelle en Ituri. Cela inclut l'intensification des patrouilles et le déploiement de capacités de réponse rapide », a-t-il indiqué.

Du côté des habitants, les signes d'amélioration commencent à être perceptibles. « Nous avons constaté ce jour des patrouilles mixtes entre les Casques bleus, les FARDC et la police. Cela constitue une garantie pour notre sécurité et renforce notre confiance envers la MONUSCO et notre armée », témoigne Yvette Aunakyalo, responsable des associations féminines dans le territoire d'Irumu.

Au cours de la discussion entre le commandant de la force de la MONUSCO et les représentants des forces vives de Komanda, il a été décidé de renforcer les mécanismes de partage d'informations afin de garantir une réaction rapide aux alertes sécuritaires. L'accent a notamment été mis sur l'établissement de canaux de communication fiables entre la MONUSCO, les FARDC, les autorités locales et les forces vives.

Saluant cette approche, le colonel Siro Nsimba, administrateur du territoire d'Irumu, a insisté sur la responsabilité citoyenne. « La vigilance de la population et la confiance mutuelle sont des atouts indispensables pour réduire l'insécurité », a-t-il martelé.

La visite du général Ulisses De Mesquita Gomes traduit la volonté de renforcer les efforts pour endiguer les violences armées et restaurer une paix durable en Ituri. La province est encore durement éprouvée par l'activisme des groupes armés, responsables des massacres de civils et de graves violations de droits humains.