Congo-Kinshasa: Les initiatives diplomatiques pour mettre fin à la crise dans l'Est de la RDC au coeur de la rencontre entre Kamerhe et Prévot

Les initiatives diplomatiques en cours pour mettre fin à la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec une attention particulière accordée à la situation humanitaire dans les zones touchées par les conflits, ont été au centre des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe et le vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot.

La rencontre s'est déroulée ce mardi 19 août au Palais du Peuple, à Kinshasa.

Une diplomatie ferme face à l'indifférence internationale

Il s'agit de deux personnalités qui affichent une position ferme face à la persistance des violences dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Pour Maxime Prévot, il est inadmissible que les événements tragiques qui s'y déroulent soient passés sous silence.

« Je suis chagriné que depuis les mesures édictées en février-mars dernier au niveau européen, la question du conflit dans l'est du Congo n'ait plus guère animé nos débats. Je pense que c'est quelque chose que nous devons rectifier. Le fait que Doha et Washington soient dans un processus qui implique le gouvernement congolais, les autorités rwandaises, le M23, ne doit pas exonérer les Européens », a-t-il rappelé.

Maxime Prévot a souligné que l'objectif principal de sa visite est de travailler avec les Institutions congolaises afin d'identifier les leviers nécessaires pour garantir le succès des pourparlers de Washington et Doha.

Une diplomatie parlementaire engagée

Le président de l'Assemblée nationale a salué le soutien de la Belgique au processus de Washington et Doha. Il a rappelé l'engagement du Parlement congolais à accompagner ces initiatives à travers une diplomatie parlementaire active.

Face à l'ampleur de la crise humanitaire dans l'Est du pays, Vital Kamerhe espère que la prise de position de Maxime Prévot contribuera à attirer l'attention de la communauté internationale sur les souffrances des populations vivant dans les zones en conflit.

« Nous comptons sur la diplomatie agissante du vice-premier ministre Prévost pour plaider auprès de l'Union Européenne et du gouvernement belge pour qu'une aide humanitaire consistante soit envisagée pour ces populations qui souffrent, plus que d'autres populations où il y a la guerre à travers le monde, qui reçoivent des cargos, des paquebots et des avions, qui même parachutent la nourriture, des habits et des médicaments », a rappelé Vital Kamerhe.

La Belgique appelle le Parlement congolais à s'impliquer pleinement dans le processus de paix en cours et à oeuvrer pour des résultats durables.

Depuis lundi 18 août, le vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères a entamé une tournée diplomatique en Afrique. Celle-ci le mènera dans quatre pays : la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Kenya et l'Éthiopie.