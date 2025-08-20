Congo-Kinshasa: 34 600 candidats attendus au épreuves certificatives nationales de fin de Formation professionnelle ce mercredi

Les épreuves certificatives nationales de fin de Formation professionnelle en République démocratique du Congo seront lancées ce mercredi 20 août à travers la République. Au total, 34 600 candidats sont attendus à y participer.

Ces preuves auront lieu du 20 au 26 août 2025, pour l'évaluation pratique à travers la défense d'un thème ou la réalisation d'un projet professionnel devant un jury compétent ; puis du 28 au 31 août pour l'évaluation théorique et écrite de cours de coeur des métiers.

Ces finalistes sont répartis dans 122 filières classiques de Formation dont 15 filières innovantes.

Parmi ces filières, l'on peut citer :

la photovoltaïque,

les sapeurs-pompiers,

le froid industriel,

la sculpture,

la technique d'appareillage,

la phytopharmacie

et la santé mentale.

Le Ministre d'Etat, ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila Likombo, appelle les candidats à la discipline, la loyauté et application et de confirmer leurs compétences acquises durant leur parcours de Formation.

« Je tiens à préciser que ces épreuves vont se dérouler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette année-ci, l'augmentation significative de 49% des participations en est une indication que le monde de la formation professionnelle attire et le visage de ces ministères change de plus en plus », a fait remarquer Marc Ekila Likombo.

Une participation féminine remarquable

Il a salué particulièrement les jeunes filles qui ont décidé d'embrasser le monde de la formation professionnelle.

« Et dans ces chiffres-là, vous avez 12 546 filles qui ont décidé d'affronter le monde de la formation professionnelle, de se faire former dans le métier autrefois dit des hommes. Avec les encouragements du gouvernement, du chef de l'État, de la première ministre, je vous souhaite plein succès et la République compte sur vous », a-t-il lancé.