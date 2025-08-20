Gabon: Gouvernance et filets sociaux - Les quatre propositions de Bilie-By-Nzé

Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi au siège de son parti situé au quartier Tahiti de Libreville le Président d'Ensemble pour le Gabon Alain Claude Bilie-By-Nze a dénoncé les limites et contradictions de la gouvernance actuelle conduite par le Président Brice Clotaire Oligui Nguéma. Face à cette situation, il a présenté quatre propositions majeures pour répondre aux défis politiques sociaux et éducatifs du pays.

La première proposition concerne le statut de Libreville et des grandes villes cosmopolites ainsi que la question de l'autochtonie. Alain Claude Bilie-By-Nze suggère la création d'un groupe de travail chargé de mener des consultations afin de définir clairement le statut de Libreville Port Gentil ou encore Lambaréné avant toute réforme électorale.

Selon lui cette démarche garantirait une meilleure équité entre les populations locales et les résidents venus d'autres régions qui participent pleinement à la vie économique politique et culturelle de ces villes. Il précise que ce processus pourrait même conduire à un réaménagement du calendrier électoral si le gouvernement souhaite régler cette question de manière durable et responsable.

La deuxième proposition porte sur les minima sociaux. Le leader d'Ensemble pour le Gabon réclame un effort accru en faveur des populations fragiles. Il préconise une hausse des salaires et des pensions de retraite ainsi que la mise en place d'une prime de rentrée scolaire destinée aux familles défavorisées afin d'atténuer les effets de l'inflation et de l'érosion du pouvoir d'achat.

La troisième proposition met l'accent sur l'éducation et la formation. Pour compenser la suppression des bourses d'études à l'étranger Alain Claude Bilie By Nzé propose la construction d'une extension de l'Université Omar Bongo de Libreville. Ce projet pourrait être réalisé à travers un partenariat public privé sur le site des déguerpis du quartier Plaine Oréty situé derrière l'Assemblée nationale. Une telle initiative permettrait aux étudiants gabonais de bénéficier d'une formation de haut niveau sur le territoire national avec des enseignants qualifiés et des programmes alignés sur les standards internationaux.

Enfin la quatrième proposition concerne la gouvernance démocratique et le financement des partis politiques. Selon l'ancien candidat à la présidentielle du 12 avril 2025 un financement public transparent et équitable de toutes les formations est indispensable pour instaurer un véritable pluralisme. Il dénonce les pratiques actuelles qui privilégient le parti au pouvoir et empêche un contrôle crédible des comptes de campagne.

« Comment parler de démocratie lorsque les partis d'opposition n'ont aucun soutien financier ? Il n'est pas possible de financer uniquement les partis proches du président. Personne ne peut me convaincre qu'un parti né il y a à peine un mois ait pu présenter cent quarante trois candidats aux législatives sans bénéficier de fonds publics » a-t-il martelé.

À travers ces quatre propositions Alain Claude Bilie By Nzé affirme vouloir apporter des solutions concrètes aux problèmes qui pèsent sur la gouvernance actuelle afin de renforcer la cohésion nationale d'améliorer le bien-être des populations et de garantir plus d'équité politique et sociale au Gabon.