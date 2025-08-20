Gabon: Succès confirmé - 5 nouveaux lacs mieux protégés grâce à de nouveaux collecteurs de données

Des pêcheurs locaux de quatre lacs gabonais ont récemment suivi une formation de collecte de données afin d'aider à préserver les stocks halieutiques de leurs communautés et à restaurer la biodiversité dans l'un des écosystèmes humides les plus importants du pays.

● Suivre les prises aide les communautés lacustres à mieux gérer leurs ressources

● Méthode innovante du lac Oguemoué désormais appliquée dans 5 nouvelles zones

● Gérer la pêche permet le retour des stocks, améliorant moyens de subsistance et écosystèmes

Deux participants de chacun des lacs Adolet, Ezanga, Gomé et Onangué ont suivi une formation de huit jours dispensée par l'organisation communautaire OELO, avec l'appui technique de l'AES, financée par Tusk et la JRS Biodiversity Foundation, avec le soutien du PNUD et du Fonds pour l'environnement mondial.

À l'aide de tablettes Lenovo et d'une application mobile sur mesure, les stagiaires ont appris à travailler avec les pêcheurs locaux pour suivre leurs prises dans les lacs. Ils collectent des données sur les espèces capturées, la taille des poissons, les techniques de pêche et les prises accessoires.

La formation et les données de référence initiales, associées à la création de nouvelles coopératives de pêche communautaires, constituent les premières étapes essentielles à l'élaboration de plans de gestion des pêches. Ces plans sont élaborés par les communautés avec le soutien des autorités régionales et nationales afin de réglementer où, quand et comment la pêche peut être pratiquée.

Cela contribue à la reconstitution des stocks halieutiques, ce qui permet aux communautés de tirer un meilleur revenu des lacs tout en protégeant leurs écosystèmes naturels. Les cinq lacs sont situés dans le plus grand site Ramsar du Gabon, une zone humide d'importance internationale qui assure également la subsistance quotidienne et les activités génératrices de revenus de milliers de personnes.

La formation s'est appuyée sur le succès avéré de l'OELO au lac Oguemoué, où les plans de gestion des pêches élaborés par les coopératives locales ont considérablement amélioré les prises tout en protégeant l'écosystème du lac. Les prises accessoires ont été considérablement réduites et les poissons migrateurs sont de retour.

« La collecte de données sur le lac est importante. Si nous ne connaissons pas les stocks et ce qui reste dans le lac, nous ne pouvons pas aller de l'avant, » a déclaré Angwe Martial, collecteur de données de longue date sur le lac Oguemoué, qui a dirigé la formation.

« Avant, nous constations une baisse du nombre et de la qualité des poissons dans le lac. Nous attrapions beaucoup de tilapias femelles, nous attrapions de petits poissons qui n'étaient pas encore matures. Grâce à la collecte de données, j'ai réalisé que ce n'était pas idéal pour la ressource et j'ai compris l'importance de laisser les individus plus âgés et plus gros afin d'assurer une meilleure reproduction. La collecte de données nous permet d'évaluer le plan de gestion et de comprendre ce que nous devons faire. Les méthodes de pêche ont beaucoup changé. Les pratiques non durables ont considérablement diminué. Aujourd'hui, les pêcheurs attrapent des poissons plus gros et de meilleure qualité. »

Martial et ses collègues collecteurs de données à Oguemoué surveillent leur lac tous les mois depuis 2014. Leurs données ont servi de base au premier plan de gestion des pêches en eau douce du Gabon en 2018, qui a récemment été mis à jour en 2024.

Le plan a instauré trois zones d'interdiction de pêche, interdit les méthodes de pêche destructrices et contribué à améliorer les prises et la biodiversité du lac.

Les observations de grandes espèces migratrices et de raies menacées ont augmenté, et les prises accessoires de lamantins africains, une espèce menacée, ont été éliminées.

La nouvelle formation visait à reproduire ce succès sur cinq nouveaux lacs où les communautés ont demandé l'aide de l'OELO pour gérer le déclin de leurs pêcheries.

« Nous constatons dans ces lacs les mêmes défis que ceux que nous avons rencontrés auparavant à Oguemoué », a déclaré Heather Arrowood, directrice exécutive de l'OELO (Organisation Ecologique des Lacs et de l'Ogooué).

« Les poissons sont plus petits et plus rares, et les gens doivent travailler plus dur et recourir de plus en plus à des méthodes de pêche destructrices pour obtenir les mêmes prises. En travaillant avec les communautés pour qu'elles collectent leurs propres données, nous leur fournissons les outils nécessaires pour comprendre ce qui se passe et décider comment y remédier. C'est une victoire pour les communautés lacustres, mais aussi pour le gouvernement, qui bénéficie de données fiables et d'une gestion durable. »

L'approche de l'OELO, connue sous le nom de « Notre Lac, Notre Avenir », combine l'organisation communautaire et la surveillance scientifique. L'OELO organise d'abord des discussions communautaires afin de comprendre les préoccupations locales et les connaissances des pêcheurs sur leurs lacs. Ensuite, avec un soutien juridique et technique, les communautés lacustres forment des coopératives de pêche et commencent à surveiller elles-mêmes les ressources. Ce processus aboutit à l'élaboration de plans de gestion des pêches qui sont reconnus, publiés au journal officiel et applicables.

« Il existe désormais une nouvelle cohésion entre les différents villages et entre les coopératives autour d'un objectif commun », explique Franck Bengone, président de l'une des premières coopératives de pêche du lac Oguemoué, qui a contribué à diriger la récente formation.

« Nous avons désormais des objectifs communs, les membres de la coopérative pêchent avec des matériaux durables et capturent des poissons de qualité. Nous plantons à l'aide de barrières électriques anti-éléphants et nous élevons des abeilles. La pêche est désormais mieux organisée et la majorité des gens respectent le plan de gestion. Les prises ont changé, les gens mangent mieux et gagnent plus. Quand nous sommes unis, nous avons du pouvoir. J'encourage et soutiendrai ceux qui veulent reproduire notre modèle. C'est difficile, mais avec beaucoup de patience et une grande prise de conscience, les choses peuvent changer. »

Les cinq nouveaux lacs en sont à différents stades de ce processus. Certains ont déjà rédigé des accords communautaires de pêche, comprenant des zones d'interdiction volontaire de pêche et l'interdiction des techniques nuisibles. Les nouveaux collecteurs de données vont désormais recueillir chaque mois des données sur les prises qui permettront de valider ces accords et d'orienter les politiques futures.

Cette initiative est particulièrement importante car ces lacs se trouvent dans le plus grand site Ramsar du Gabon, une zone humide d'importance internationale essentielle à la biodiversité et aux moyens de subsistance locaux.

Alors que la pêche en eau douce en Afrique est soumise à une pression croissante due à la surpêche, au changement climatique et à la dégradation des habitats, le modèle gabonais pourrait offrir des enseignements précieux pour la région.

« L'approche d'OELO montre comment le partenariat avec les communautés locales peut déboucher sur des solutions gagnant-gagnant, avec une amélioration des prises de poissons et une réduction massive des pratiques nuisibles à leur environnement », a déclaré Dan Bucknell, directeur général de Tusk, qui a contribué au financement de la nouvelle formation. « Reproduire ce succès à une échelle beaucoup plus grande, avec les cinq nouveaux lacs, augmentera considérablement l'impact positif sur cet écosystème vraiment important. »

Si l'objectif ultime est que le gouvernement gabonais adopte officiellement de nouveaux plans de gestion des pêches dans ces lacs, l'accent est actuellement mis sur l'autonomisation des communautés grâce à des outils et à des formations leur permettant de gérer leurs propres ressources.