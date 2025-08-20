Gabon: Le Chef de l'État met en service le marché du PK 11 dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville

Après avoir pris part dans la matinée à la messe en la paroisse Notre Dame de la Miséricorde de Cocobeach où il a séjourné du 13 au 14 août courant dans le cadre d'une visite de chantiers et d'inaugurations, le Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à la mise en service du marché du PK 11 dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville.

La mise en service du marché du PK 11 intervient après celles des marchés de Kinguele, Oloumi, Akanda et celui de Lambaréné récemment dans la province du Moyen-Ogooué. La construction de ces différents marchés découle de la volonté du Chef de l'État à oeuvrer à l'autonomisation des populations et des femmes en particulier et de sa détermination à offrir des meilleures conditions aux commerçants afin d'exercer dignement leurs activités.

Comme les précédents, le nouveau marché moderne du PK 11 est un espace structuré et sécurisé. Il présente des avantages tant pour les commerçantes que pour les consommateurs. Il contribue en effet à la création d'emplois mais également au développement économique et à l'amélioration de l'environnement dans cette zone.

En présence des membres du gouvernement, des délégués en charge de la commune de Libreville et du 6éme arrondissement, des chefs des quartiers, le Président République a procédé à la coupure du ruban symbolique et à la visite guidée de cette structure marquant ainsi l'ouverture officielle du marché. Érigé sur une surface de 1300m2, le nouveau marché du PK 11 est composé de 156 étals, 35 box, 1 bloc sanitaire et d'une chambre froide.

Dans la commune d'Akanda où il s'est rendu par la suite, le Président de la République a effectué la visite du chantier du lycée de l' Excellence CTRI, et procédé à l'inauguration du Complexe scolaire Béret Vert B et du siège du Comité National Olympique.

Baptisé du nom de l'ancien Général d'armée retraité André Ngoma, le complexe scolaire avec cycle complet le Béret Vert B est le flambeau d'excellence, de technologie et de bien-être des apprenants. Il disose ainsi de 36 salles de classes, 2 laboratoires de dernière génération, 2 laboratoires de sciences, une cantine, une infirmerie équipée, une grande bibliothèque, 3 terrains de sport et 1 parking.

Le nouveau siège du Comité National Olympique, est le fruit d'une grande détermination, d'une vision partagée qui est de hisser le sport gabonais à un niveau d'excellence à la hauteur de nos ambitions et du potentiel de notre jeunesse.

Construite en 10 mois, cette bâtisse flamboyante de type R+2 érigée sur 1200 metres carrés, dispose un musée, une boutique, une salle d'attente, des salles de réunion, 15 bureaux et prévoit une extension d'une piscine Olympique de 50 mètres de hauteur, un gymnase pour les sports de combat d'une capacité de 250 places.