Cameroun: Présidentielle 2025 - Paul Biya déjà annoncé vainqueur avant même l'ouverture du scrutin

À moins de deux mois de l'élection présidentielle prévue pour le 12 octobre 2025, le climat politique camerounais est marqué par une certitude largement relayée par les soutiens du pouvoir : le président Paul Biya, candidat du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), serait déjà assuré de sa victoire avant même l'ouverture officielle de la campagne.

Cette affirmation, qui circule dans les cercles politiques et médiatiques proches du parti au pouvoir, soulève d'importantes interrogations sur la transparence et la compétitivité du processus électoral.

Le RDPC, fort de son implantation dans toutes les régions et de son contrôle sur une grande partie des institutions, apparaît confiant quant à l'issue du scrutin. Pour ses partisans, Paul Biya bénéficie d'une expérience et d'un bilan qui le placent en position de force. Pour ses adversaires en revanche, cette victoire annoncée avant l'heure illustre davantage une mécanique électorale verrouillée qu'une véritable dynamique démocratique. Ils dénoncent une campagne entamée de manière précoce, alors que la loi fixe des délais stricts pour l'ouverture officielle de la compétition, ce qui soulève des inquiétudes sur l'équité du processus.

La figure de Paul Biya reste au coeur de tous les débats. Ses soutiens le présentent comme l'homme d'État qui a su maintenir la stabilité du Cameroun malgré les crises internes et externes. Ses critiques, quant à eux, voient dans cette situation la preuve d'un régime usé, qui mise sur le contrôle des institutions pour conserver le pouvoir. Cette opposition souligne que la compétition politique devrait se jouer sur le terrain des idées, de la crédibilité des programmes et de la capacité à incarner une véritable alternative, et non sur des pronostics figés avant même le scrutin.

Cette présidence de plus de quatre décennies nourrit une polarisation inédite. D'un côté, ceux qui estiment que Paul Biya représente un garant de continuité et de stabilité. De l'autre, ceux qui jugent que l'avenir démocratique du pays passe nécessairement par une alternance et un renouvellement de leadership. La perspective d'une élection dont le vainqueur semble déjà désigné interroge sur la vitalité de la démocratie camerounaise et sur la possibilité pour l'opposition d'imposer un rapport de force crédible.

Quoi qu'il en soit, le scrutin du 12 octobre 2025 s'annonce déterminant. Même si certains affirment que le résultat est joué d'avance, l'histoire politique enseigne que rien n'est totalement acquis dans un contexte marqué par une jeunesse en quête de changement, une société civile mobilisée et des pressions internationales croissantes en faveur d'un processus électoral transparent. Le Cameroun se retrouve donc face à une question essentielle : s'achemine-t-il vers une élection démocratique ou vers une confirmation de l'ordre établi ?