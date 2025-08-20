Afrique: Le président de l'UA propose une plus grande implication du Japon dans la ZLECA

Yokohama — Le président de l'Union africaine (UA) et chef d'État angolais, João Lourenço, a proposé ce mercredi à Yokohama une plus grande implication du Japon dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Dans son discours d'ouverture du salon des affaires de la TICAD9, João Lourenço a souligné que la vision africaine du développement est incarnée par l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Cet agenda, a-t-il expliqué, appelle à un effort conjoint au cours des prochaines décennies, fondé sur des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux majeurs, dont le Japon.

L'homme d'État angolais a estimé que la ZLECA offre « un vaste champ d'opportunités », avec des perspectives commerciales illimitées, dans lesquelles le Japon peut jouer un rôle fondamental, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines.

João Lourenço a également souligné l'importance de la coopération japonaise dans les projets liés à la transition énergétique, à la transformation numérique, au développement du capital humain, à l'industrialisation et à la création de valeur ajoutée pour les économies africaines.

Dans ce contexte, il a invité les investisseurs japonais à rejoindre le corridor de Lobito, une initiative transnationale qui, selon lui, « révolutionnera les transports et le commerce international », réduisant les délais et les coûts des liaisons entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe et les Amériques.

Le salon d'affaires de la TICAD est une plateforme de mise en relation entre entrepreneurs africains et japonais, visant à favoriser des partenariats stratégiques dans des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, l'industrie manufacturière et l'économie numérique.

Créée en 2018, la Zone de libre-échange continentale africaine vise à dynamiser le commerce intra-africain, à réduire les barrières douanières et à établir un marché commun capable de renforcer la compétitivité du continent sur la scène internationale.

C'est avec grand intérêt que j'ai reçu l'invitation qui m'a été adressée, en ma qualité de Président de la République d'Angola et de Président par intérim de l'Union africaine, d'ouvrir ce forum d'affaires.

Cette initiative opportune, organisée en marge de la 9e Conférence de la TICAD, dont le thème est « Co-créer des solutions innovantes pour l'Afrique », offre une vaste plateforme d'échange d'idées et de réalisations, qui consolidera davantage les relations entre le continent africain et le Japon.

La TICAD, plateforme de dialogue

João Lourenço a reconnu que les conférences de la TICAD constituent, depuis leur création en 1993, une plateforme importante de dialogue entre l'Afrique et le Japon.

Il a affirmé que ces plateformes répondent aux principales préoccupations du continent africain et évaluent la disponibilité et les possibilités du Japon d'utiliser ses ressources et ses capacités techniques pour soutenir le développement de l'Afrique.

Tout cela, combiné au potentiel du continent africain, garantit que, dans un cadre de coopération mutuellement bénéfique, « nous bénéficions tous de cet échange », a-t-il déclaré.

À cet égard, il a rappelé que lors de la 8e TICAD, tenue en Tunisie en 2022, le Japon a annoncé un investissement substantiel de 30 milliards de dollars américains en financements publics et privés pour l'Afrique au cours des trois prochaines années.

Il a souligné que ce financement couvre divers domaines, allant du soutien au secteur privé au développement du capital humain et aux initiatives de croissance verte.

João Lourenço a inclus la sécurité alimentaire en Afrique parmi ces priorités, au sujet de laquelle le Japon « exprime un engagement ferme », contribuant ainsi à l'instauration d'une confiance toujours plus grande entre les parties, en tant que partenaires animés par des intérêts communs « très importants ».