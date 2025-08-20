Ile Maurice: Le visionnage de la bande CCTV reporté en cour intermédiaire

L'affaire opposant la famille de la défunte magistrate Varsha Devi Biefun-Doorga au Dr Nishan Moheeputh a été appelée hier en cour intermédiaire. La séance du jour devait porter sur le visionnage de la bande CCTV de la clinique privée où la magistrate avait subi son intervention chirurgicale fatidique. Toutefois, en l'absence d'un témoin clé, actuellement à l'étranger, l'audience n'a pas pu se tenir comme prévu. Le dossier a été renvoyé à une date ultérieure. L'accusé était accompagné de son avocat, Me Sanjay Bhuckory.

Cette affaire fait suite au décès, le 23 juillet 2024, de l'ex-magistrate d'une septicémie provoquée par une perforation intestinale après une opération pratiquée par le Dr Moheeputh. Sa mère, Nalini Biefun, est à l'origine d'une plainte accusant le chirurgien de négligence médicale. La cour intermédiaire poursuit donc l'examen du fond de l'affaire, les prochaines étapes dépendant notamment de la disponibilité du témoin indispensable au visionnage des images CCTV, considérées comme des pièces importantes dans l'établissement des faits entourant la prise en charge médicale de la défunte.

Par ailleurs, le Dr Moheeputh sera convoqué les 2 et 3 septembre devant le Medical Disciplinary Tribunal à Port-Louis. Il y fait l'objet d'une procédure disciplinaire ouverte à la suite du décès de la magistrate Biefun-Doorga également. Après une enquête préliminaire, le Medical Council a estimé, le 12 février 2025, qu'il existait des éléments suffisants pour présumer une faute professionnelle grave. Le lendemain, le 13 février, l'instance ordonnait la suspension immédiate du chirurgien, considérant que la poursuite de ses activités représentait un risque pour l'intérêt public.

Dans un communiqué, le Conseil a par ailleurs averti que toute pratique médicale exercée par le Dr Moheeputh après cette suspension serait réputée illégale et passible de sanctions, conformément aux dispositions de la loi régissant l'Ordre des médecins. Pour cette affaire disciplinaire, le praticien est défendu par Me Assad Peeroo, tandis que la juge Gaitree Jugessur-Manna présidera les débats. Plusieurs témoins ont déjà été auditionnés dans le cadre de l'instruction.