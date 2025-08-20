Ile Maurice: Arrestation d'un Malgache pour agression sur une mineure

Lundi, Andrianomentsoa Joary Nirina, 28 ans, ouvrier domicilié à Gris-Gris, a été arrêté et placé en détention dans les cellules de la police de Rivière-des-Anguilles, suite à des allégations d'agression. Cette arrestation fait suite à plusieurs incidents signalés par la victime, une adolescente de 17 ans, dont les déclarations ont été prises très au sérieux par les autorités.

La jeune fille, élève dans un collège à Vacoas et résidant dans la même ville avec sa mère, a relaté un premier incident survenu le 30 juin, vers 7 h 30. Alors qu'elle se rendait à Curepipe en autobus, elle s'est assoupie. À hauteur de l'arrêt de Rivière-du-Poste, elle a senti une main toucher sa cuisse gauche et se diriger vers ses parties intimes. À son réveil, elle a constaté la présence d'un homme inconnu assis à ses côtés. Paniquée, elle s'est immédiatement levée pour s'éloigner.

Plusieurs semaines plus tard, le 18 août, vers 6 h 15, la jeune fille a reconnu le même individu dans un autre autobus. Elle a aussitôt informé le receveur du bus, qui a contacté la police de Rivière-des-Anguilles pour demander assistance. La vigilance de la victime et la réaction rapide du personnel du bus ont permis d'identifier le suspect et de procéder à son arrestation.

Une policière affectée à la Brigade pour la famille de la Southern Division a recueilli la déposition officielle de la victime le même jour, à 11 h 30, en présence de sa mère. Le récit, détaillé et précis, a permis aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'adolescente et faire avancer l'enquête. Le suspect a été placé en détention dans l'attente des suites judiciaires.

Cette affaire souligne l'importance de la vigilance dans les transports publics, la nécessité de signaler tout comportement suspect et la réactivité des forces de l'ordre face aux agressions présumées. Les autorités poursuivent leur enquête afin de garantir la protection des citoyens et de traduire en justice toute personne impliquée dans de tels actes.