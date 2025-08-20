Congo-Kinshasa: Des personnes en situation de handicap bénéficient d'un financement pour des formations professionnelles à Lubumbashi

Près d'une quarantaine de personnes en situation de handicap, dont des femmes, ont bénéficié mardi 18 août d'un financement pour suivre une formation professionnelle à l'Institut national de préparation professionnelle (INPP) de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga.

Ce financement, offert par le sénateur Salomon Idi Kalonda, élu du Haut-Katanga, vise à doter ces personnes vulnérables de compétences professionnelles afin de favoriser leur autonomie et leur prise en charge.

Faute de moyens de subsistance, certaines personnes en situation de handicap sont souvent contraintes à la mendicité dans les rues de Lubumbashi.

Avec ce geste, le sénateur Idi entend inverser cette tendance et permettre à ces bénéficiaires d'apprendre un métier qui leur assurera, à moyen terme, de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs familles.

Jean Paul Ngwej, président de la mutuelle de santé des personnes en situation de handicap dans la capitale cuprifère, salue cet élan de générosité et la rapidité avec laquelle le sénateur a répondu à leur requête :

« Cela n'a pas traîné, il a réagi alors que nous étions déjà au quatrième mois d'absence sur le lieu de formation par manque de moyens, notamment dans les filières techniques. Les mamans que vous voyez ici suivent des formations en coupe-couture et en esthétique. »

L'un des bénéficiaires a déjà hâte de reprendre sa formation et espère changer de vie :

« Nous pensons reprendre la formation la semaine prochaine. Nous remercions chaleureusement le donateur. C'est la nième fois que nous le sollicitons et il n'a jamais hésité à nous aider. Que Dieu le bénisse. »

Cette formation axée sur les filières techniques s'étendra sur plusieurs mois.