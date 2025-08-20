Congo-Kinshasa: Djugu - Le PAM distribue des vivres à près de 4 700 ménages déplacés sur le site de Jaiba

Au moins 4 700 ménages de personnes déplacées installés sur le site de Jaiba, en territoire de Djugu, en Ituri, ont bénéficié d'une distribution de vivres assurée par le Programme alimentaire mondial (PAM) lundi 18 août 2025.

Cette assistance humanitaire cible principalement les familles victimes des attaques répétées de la milice Codeco, qui vivent dans une grande précarité depuis plusieurs semaines.

La distribution, organisée par l'ONG Congo handicap et action communautaire pour le développement durable (CHACDD), partenaire du PAM, comprenait de la farine de maïs, de l'huile végétale et du sel.

Pour les bénéficiaires, cette aide constitue un soulagement, bien que jugée insuffisante face à leurs besoins urgents au quotidien. Ils estiment cependant que la ration alimentaire fournie devrait leur permettre de tenir environ deux semaines. Ayant tout abandonné lors de leur fuite, ils manquent de tout.

Certains déplacés complètent leur survie en effectuant de petits travaux ponctuels pour les habitants des environs, témoignant de leurs difficultés quotidiennes : « Cette ration peut couvrir une période d'environ deux semaines, mais nous souffrons beaucoup pour trouver à manger. Si tu manques de quoi mettre sous la dent, parfois le voisin t'aide.

Mais ce n'est pas tous les jours qu'il peut le faire. Nous sommes obligés de faire de petits travaux chez les habitants des environs pour obtenir un peu d'argent. C'est ça, la vie que nous menons ici. », explique un déplacé.