Congo-Kinshasa: Projet Rocades - Lancement de l'opération d'indemnisation des personnes affectées

Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a lancé, mardi 19 août, l'opération de paiement des indemnités destinées aux personnes affectées par le projet de construction des Rocades de Kinshasa.

John Banza a présidé cette cérémonie dans le quartier Mitendi, situé dans la commune de Mont-Ngafula, en présence de sa collègue des Affaires foncières, O'Neige N'sele.

Le site choisi pour accueillir cette cérémonie a été retenu pour la construction, dans les prochains jours, d'un échangeur à trois niveaux, où les rocades croiseront la route nationale n°1.

Le chèque symbolique remis aux personnes concernées par ce projet provient du bailleur de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions.

Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a réaffirmé l'engagement du gouvernement à n'exclure aucun citoyen affecté. John Banza a assuré que tous les expropriés seront indemnisés à leur juste valeur, telle qu'estimée par la commission ad hoc.

De son côté, la ministre des Affaires foncières, O'Neige N'sele, a salué le travail accompli par la commission interministérielle chargée de ces expropriations.

Sur le terrain, certains expropriés, conscients de l'urgence et de l'importance du projet, ont déjà commencé à démolir eux-mêmes leurs habitations. C'est notamment le cas dans la localité de Matumpu.

À peine entré en fonction il y a moins d'une semaine, le nouveau ministre des Infrastructures et Travaux publics avait déjà visité et salué l'avancement des travaux de la route des Rocades.

Lors de ce déplacement, le nouveau patron des Infrastructures de la RDC était accompagné des agents et cadres de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), maître d'ouvrage délégué de ce chantier.

Pour cette première visite, le ministre John Banza a reçu du Directeur général de l'ACGT, Nico Nzau Nzau, une présentation complète du projet de cette route périphérique de 73 km, qui ceinture partiellement la capitale congolaise.