Congo-Kinshasa: L'épidémie de choléra gagne du terrain à Matadi - 14 cas en une semaine

20 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'épidémie de choléra continue de se propager dans la ville de Matadi, au Kongo-Central, avec 14 nouveaux cas confirmés entre le 12 et le 19 août 2025 dans la zone de santé de Matadi.

Le médecin chef de la zone, Dr Christian Kuzoma, alerte sur une rupture de stock de sérums, compliquant considérablement la prise en charge des patients. Il appelle les autorités provinciales à mobiliser en urgence des ressources afin d'assurer un ravitaillement rapide en médicaments indispensables pour éviter des décès liés à cette maladie.

Parmi les nouveaux cas détectés mardi 19 août, figure une femme enceinte de 34 semaines, transférée au Centre de traitement du choléra (CTC) situé à l'entrée de l'hôpital provincial de Kinkanda après un test de dépistage rapide positif. Malheureusement, cette patiente a perdu son bébé suite à des complications liées au choléra au cours d'un accouchement difficile, selon des sources médicales.

Dr Kuzoma souligne que la prise en charge de l'épidémie devient de plus en plus difficile en raison du manque d'intrants et de médicaments essentiels. Il lance un appel pressant aux autorités provinciales pour intensifier les efforts et combattre cette urgence sanitaire.

