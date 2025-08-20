Mali: L'ancien Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga placé sous mandat de dépôt

Dakar — La chambre d'instruction de la Cour suprême du Mali a placé sous mandat de dépôt l'ancien Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga, qui est accusé d"'atteinte aux biens publics", de "faux et usage de faux", ont annoncé plusieurs médias, mardi.

"Après une garde à vue qui s'est déroulée du 12 au 19 août 2025, au pôle économique et financier, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga a été présenté, ce mardi 19 août 2025, à la chambre d'instruction de la Cour suprême", a déclaré Cheick Oumar Konaré, son avocat.

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, Me Konaré affirme que les autorités judiciaires reprochent à l'ancien chef du gouvernement des faits d"'atteinte aux biens publics".

La chambre d'instruction de la Cour suprême "lui a notifié les faits d'atteinte aux biens publics que lui reproche le réquisitoire du procureur général et a décidé de le placer sous mandat de dépôt", a-t-il expliqué.

M. Maïga est "serein et estime qu'un homme politique doit s'attendre à tout, y compris la prison et la mort", a dit son avocat.

Selon un rapport du Bureau du vérificateur général (BVG), le nom de l'ancien Premier ministre est cité dans des malversations financières portant sur plusieurs milliards de francs CFA, entre 2020 et 2023.

Au Mali, le BVG assure le contrôle de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses effectuées par les institutions de la République et les administrations d'État.

Choguel Kokalla Maïga, âgé de 67 ans, a été nommé Premier ministre par le général Assimi Goïta en 2021.

Il a été limogé en 2024, après qu'il a remis en cause la durée de la transition.