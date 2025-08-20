Sénégal: Bassirou Diomaye Faye s'entretient avec son homologue mauritanien, à Yokohama

19 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont réaffirmé, mardi, à Yokohama, leur commune volonté de renforcer la concertation et la coopération entre les deux pays, a-t-on appris de la présidence du Sénégal.

Ils se sont entretenus dans cette ville japonaise, où se tiendra la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), de mercredi à vendredi prochains.

Leur rencontre "a été marquée par une volonté commune de renforcer la concertation et la coopération entre [les] deux pays", la Mauritanie et le Sénégal, qui sont "unis par l'histoire, la géographie et un destin partagé", rapporte la présidence sénégalaise sur son compte X.

La TICAD est une initiative du gouvernement japonais lancée en 1993. Elle est présentée comme un espace de coopération entre le Japon et plusieurs partenaires, dont l'Union africaine, les Nations unies et la Banque mondiale.

C'est "un forum ouvert", auquel participent non seulement les pays africains, mais aussi les organisations internationales, le secteur privé et la société civile.

Bassirou Diomaye Faye va séjourner au Japon jusqu'au 26 août, selon la présidence sénégalaise.

Il prendra part aux activités de la "Journée du Sénégal" à l'Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, "une vitrine exceptionnelle pour présenter [le programme] 'Sénégal 2050', ainsi que les opportunités d'investissement, de partenariat et de valorisation des talents sénégalais".

Le chef de l'Etat aura des entretiens bilatéraux avec des dirigeants politiques, économiques et institutionnels japonais et internationaux.

