Sénégal: Un CRD spécial pour apporter la contribution de Tambacounda à la politique nationale de l'emploi

Tambacounda — La région de Tambacounda a organisé, mardi, une concertation devant déboucher sur la formulation des propositions de cette région de l'Est du Sénégal à l'élaboration de la politique nationale de l'emploi, a constaté l'APS.

Cette concertation s'est faite dans le cadre d'un comité régional de développement spécial présidé par l'adjointe du gouverneur de la région en charge du développement, Diarryatou Ndiaye.

Des membres de services déconcentrés de l'Etat, autorités administratives, élus locaux et parties prenantes à l'écosystème de l'emploi ont pris part à la réunion.

Abdoulaye Guèye, le secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, a salué les contributions qui ont été faites lors de la réunion par les participants.

"Les contributions ont été bien appréciées par nos équipes et devront nous guider dans la formulation d'une politique nationale de l'emploi qui sera ancrée sur les réalités locales", a-t-il souligné à l'issue de la rencontre.

Des acteurs de l'écosystème de l'emploi de la région de Tambacounda ont, toutefois, évoqué un certain nombre de contraintes liées à l'employabilité des jeunes de cette région de l'est du pays.

"Nous avons pris bonne note de toutes ces contraintes qui tournent au tour du déficit lié à l'employabilité des demandeurs d'emploi et du déficit en formation professionnelle qualifiante", a expliqué M. Guèye.

L'officiel du ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions n'a pas manqué de dire que les participants avaient également relevé pour le déplorer le déficit de niches d'emplois dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'écotourisme et de l'artisanat.

L'adjointe du gouverneur chargée du Développement, s'est, de son côté engagée, en relation avec les services techniques de l'Etat, les autorités administratives et locales, à poursuivre la réflexion pour une meilleure prise en compte des attentes de la région de Tambacounda dans la nouvelle politique nationale de l'emploi.