Sénégal: Supercoupe - Sadio Mané buteur puis expulsé

Dakar — Le footballeur sénégalais d'Al-Nassr (Arabie Saoudite), Sadio Mané, a ouvert le score du match, en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite, mardi, contre Al-Ittihad FC, avant de se faire expulser à Hong Kong Stadium à So Kon Po, sur l'île de Hong Kong.

Al-Nassr, troisième au classement général de la saison écoulée, affrontait le champion en titre, Al-Ittihad FC, en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite.

Titulaire lors de cette rencontre qui s'est jouée sur terrain neutre, le Sénégalais, Sadio Mané, a inscrit à la 10e mn le premier but du match, sur une passe décisive de son coéquipier Croate, Marcelo Brozovic.

Ce qui semblait être une belle entame de match pour l'ailier des Lions et le club saoudien va se transformer en fiasco. Car quinze minutes après son but, Mané écope d'un carton rouge direct et est expulsé de la rencontre. Le score était d'un but partout, puisque Steven Bergwijn, le Hollandais, avait égalisé à la 16e mn.

Au retour des vestiaires, sans l'ancien joueur de Liverpool (Angleterre) et en infériorité numérique, Al-Nassr va, tout de même, doubler la mise à la 61e mn.

Le but est marqué par le Portugais Joao Felix, sur une passe décisive de son compatriote Cristiano Ronaldo.

Le Al-Alami (le mondialiste) va maintenir le score jusqu'au coup de sifflet finale. Al-Nassr se qualifie en finale et affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale entre Al Ahli SC ou évolue le gardien sénégalais Edouard Mendy et Al Qadisiya.