Sénégal: Vers une stratégie nationale de vaccination adaptée aux besoins de chaque région

Dakar — Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, a annoncé, mardi, l'élaboration d'une stratégie globale de vaccination adaptée aux besoins de chaque région afin de repositionner le Programme élargi de vaccination (PEV).

"Toutes les régions vont présenter aujourd'hui la situation par rapport à la vaccination, et aussi la stratégie qui est attendue en termes de repositionnement au sein des soins de santé humaine. C'est une stratégie globale qui va être définie au niveau national, mais cette stratégie va être définie en fonction des besoins des régions", a déclaré Ibrahima Sy.

Il prenait part au forum national de plaidoyer pour le repositionnement du Programme élargi de vaccination (PEV) qui se tient mardi et mercredi à Dakar.

Le Sénégal a été à un niveau de performance extrêmement élevé, mais avec l'avènement de la pandémie de Covid-19, les résultats de la vaccination ont connu une baisse.

"Il existe un réel besoin de voir comment relancer la vaccination à travers le PEV mais également la meilleure manière de la repositionner dans le cadre des soins de santé primaire. C'est un des piliers importants des soins de santé primaire qui adresse la question de la prévention", a expliqué le ministre.

"C'est cela qui explique en gros aujourd'hui la mobilisation des autorités administratives auprès des autorités sanitaires pour voir globalement comment on peut relancer et voir le blocage que nous avons au niveau des différentes régions", a-t-il justifié.

Les performances montrent qu'il y a des régions en avance. Mais il y a aussi des régions où "ça traîne", a dit Ibrahima Sy, en soulignant que le but de cette activité c'est de "voir quels sont les goulots d'étranglement, comment les lever et amener tout le monde à s'engager".

Une bonne performance dans la vaccination permettra de combattre beaucoup de maladies évitables par la prévention, a souligné le ministre.

"C'est des gains en termes de défense pour le système de santé, mais c'est aussi des gains en termes de défense pour les ménages. Mais cela rentre aussi dans le cadre du développement d'un capital humain de qualité et d'une équité sociale", a salué le ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Dans sa présentation, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention a souligné que "les régions de Dakar, Diourbel, Kaffrine, Kaolack, Louga, Saint Louis, et Thiés sont les plus performantes en matière de vaccination".

Outre la région de Thiès, a t -il relevé, aucune autre région n'a atteint le taux de 90%, souhaité pour la couverture vaccinale. Les régions de Matam et Sédhiou "sont les moins performantes", a t-il fait savoir.

Les défis du Programme élargi de vaccination (PEV) sont, entre autres, le maintien de la couverture vaccinale élevée (PEV de routine), la pérennisation du financement notamment l'achat de vaccins, l'élargissement des cibles c'est-à-dire les rappels, les adolescents, les personnes âgées et la persistance des refus à la vaccination.

L'objectif du repositionnement du PEV est de dépasser le seuil des 90% d'enfants vaccinés par région, selon les pathologies ciblées.