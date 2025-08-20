Sénégal: L'économie sociale et solidaire, une solution durable aux inégalités persistantes (ministre)

Diamniadio — L'économie sociale et solidaire est porteuse de solutions durables aux inégalités persistantes, à la fragilité des équilibres écologiques et aux défis de l'emploi des jeunes et des femmes, a souligné, mardi, Alioune Dione, ministre en charge de la question au sein du gouvernement.

"Face aux inégalités persistantes, à la fragilité des équilibres écologiques et aux défis liés à l'emploi, particulièrement pour les jeunes et les femmes, l'économie sociale et solidaire s'impose plus que jamais comme une voie crédible et porteuse de solutions durables", a-t-il notamment déclaré.

Le ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire intervenait à l'ouverture des travaux de la première session d'un cadre de concertation sur le sujet.

La rencontre ayant regroupé de nombreux acteurs du secteur, de partenaires et d'officiels visait à partager les orientations stratégiques de ce département ministériel.

"Nous avons adopté une démarche inclusive et participative entre toutes les parties prenantes dans le cadre de la gouvernance, la mise en œuvre et la recherche d'impact pour les initiatives liées à l'économie sociale et solidaire", a expliqué M. Dione.

Selon lui, à travers ce cadre de concertation, le ministère qu'il dirige met en avant l'ambition de s'appuyer sur une gouvernance inclusive du secteur, pour renforcer la structuration et la visibilité des acteurs, faciliter l'accès aux financements, aux marchés publics et aux technologies.

L'objectif visé est d'inscrire résolument l'économie sociale et solidaire dans la dynamique d'une transformation structurelle du Sénégal.

"Je demeure convaincu que les échanges de cette journée nous permettront d'avancer ensemble vers des stratégies nationales inclusives ambitieuses et pragmatiques, capables de répondre aux attentes de nos populations et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable", a-t-il martelé.

Il n'a pas manqué de saluer la mobilisation des acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire.

"Votre engagement quotidien sur le terrain, dans les territoires et au sein de vos organisations, témoigne de la vitalité de ce secteur et de sa capacité à apporter des réponses concrètes aux besoins de nos populations", a-t-il ajouté.

Selon Alioune Dione, l'économie sociale et solidaire continue de s'affirmer comme "une force transformatrice au Sénégal, à la faveur du dynamisme, de l'esprit d'innovation et du sens du collectif de ses acteurs".