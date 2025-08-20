Madagascar: Art contemporain - Kiady Ratovoson à la London Design Festival 2025

Le jeune designer Kiady Ratovoson est invité pour exposer à la célèbre London Design Festival, un événement qui attire des visiteurs et des professionnels du monde entier dans l'une des capitales mondiales et incontournables du design qu'est Londres. Depuis son retour à Madagascar, Kiady Ratovoson trouve une place dans le monde de l'art contemporain à l'international.

Fort de plusieurs projets, le jeune homme exposera deux pièces de sa collection « Mycelia » à la London Design Festival du 16 au 18 septembre 2025. Inspirée du mycélium évoquant des réseaux de connexions, le lien établi dans la société, sa collection est constituée de sisal et de bois de varongy. Fondateur de KR Atelier, Kiady Ratovoson est spécialiste de l'art mobilier.

Conjuguant décoration, art et ameublement, il explore les matières locales et le savoir-faire artisanal en se laissant influencer par ses acquis à Milan et Shanghai, sans omettre sa racine malgache. Une belle fusion artistique qui permet une approche novatrice de l'aménagement des espaces intérieurs.