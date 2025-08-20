Madagascar: Art contemporain - Kiady Ratovoson à la London Design Festival 2025

20 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Zo Toniaina

Le jeune designer Kiady Ratovoson est invité pour exposer à la célèbre London Design Festival, un événement qui attire des visiteurs et des professionnels du monde entier dans l'une des capitales mondiales et incontournables du design qu'est Londres. Depuis son retour à Madagascar, Kiady Ratovoson trouve une place dans le monde de l'art contemporain à l'international.

Fort de plusieurs projets, le jeune homme exposera deux pièces de sa collection « Mycelia » à la London Design Festival du 16 au 18 septembre 2025. Inspirée du mycélium évoquant des réseaux de connexions, le lien établi dans la société, sa collection est constituée de sisal et de bois de varongy. Fondateur de KR Atelier, Kiady Ratovoson est spécialiste de l'art mobilier.

Conjuguant décoration, art et ameublement, il explore les matières locales et le savoir-faire artisanal en se laissant influencer par ses acquis à Milan et Shanghai, sans omettre sa racine malgache. Une belle fusion artistique qui permet une approche novatrice de l'aménagement des espaces intérieurs.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.