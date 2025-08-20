Sénégal: Supercoupe d'Arabie Saoudite - Al-Nassr de Sadio Mané, buteur puis expulsé, s'impose face à Al-Ittihad et se qualifie pour la finale

19 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya SOW

Ce mardi 19 août, la première demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite opposait Al-Nassr au club de Karim Benzema, Al-Ittihad. Le club de Riyad s'est imposé sur le score de deux buts à un grâce notamment à un but de Sadio Mané.

L'attaquant sénégalais a ouvert le score dès la 10e minute d'une superbe reprise de volée sur un centre du milieu de terrain croate Marcelo Brozovic. Six minutes plus tard, Steven Bergwijn a remis les deux équipes à égalité en inscrivant le but égalisateur pour Al-Ittihad.

À la 25e minute, sur un geste mal maîtrisé sur le gardien saoudien Hamed Al-Shanqiti, Sadio Mané a été expulsé, laissant ses coéquipiers évoluer à dix. Malgré cette infériorité numérique, Al-Nassr a repris l'avantage à la 61e minute grâce à João Félix parfaitement servi par Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr l'emporte donc deux buts à un et se qualifie pour la finale où il affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre Al-Qadsiah FC et Al-Ahli d'Édouard Mendy.

