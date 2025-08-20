Afrique de l'Ouest: Référendum en vue - La République de Guinée en mission d'échanges auprès de la DGE du Sénégal

En perspective du référendum en République de Guinée prévu le 21 septembre 2025, une délégation composée de membres de la Cour suprême, de la Haute Autorité de la Communication, de la Direction générale des Élections (DGE) de Guinée, ainsi que de représentants de la Commission de l'Union africaine, a rencontré le Directeur général des Elections du Sénégal, M. Biram SENE et son équipe.

Une rencontre s'est tenue ce lundi 18 août 2025 dans les locaux de la Direction générale des Élections (DGE) à Dakar. L'objectif était de partager des expériences et bonnes pratiques en matière électorale, en particulier dans la perspective de l'organisation du prochain référendum en République de Guinée, pays qui n'a jusque-là connu qu'une expérience limitée de ce type de scrutin.

La délégation guinéenne a porté une attention particulière à plusieurs thématiques clés : le parrainage une procédure encore inédite en Guinée, les conditions de validité des candidatures, la gestion financière des périodes électorales, le rôle du Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) dans le processus électoral, ainsi que les relations entre la Cour suprême et la DGE, dans un contexte où la Guinée est passée d'une Cour constitutionnelle à une Cour suprême.

Soucieuse d'approfondir ces échanges, la partie guinéenne a exprimé le souhait de multiplier les rencontres avec la DGE afin de traiter des préoccupations spécifiques propres à chacune de ses institutions.

En réponse, la DGE a apporté des éclairages initiaux et s'est déclarée disposée à poursuivre les discussions. Son Directeur général a accueilli favorablement la demande de rencontres supplémentaires, dans l'optique de partager de manière plus détaillée l'expérience sénégalaise en matière électorale.