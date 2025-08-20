Sénégal: Ndioum - Des voleurs emportent quatre portables et un téléviseur

19 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Le quartier paisible de Darou Salaam, situé dans la localité de Ndioum Diéri, a été le théâtre d'un nouveau cambriolage nocturne, semant l'inquiétude parmi les habitants. Les faits se sont produits en pleine période de canicule, un moment propice aux malfaiteurs qui ont profité de l'inattention générale pour agir.

Selon des sources proches de la victime, les cambrioleurs ont réussi à s'introduire dans une maison d'habitation, emportant avec eux quatre téléphones portables ( trois de marque Samsung et un de marque Tecno) ainsi qu'un téléviseur. Ce n'est pas la première fois que cette famille est ciblée, puisqu'un vol de bélier avait déjà été signalé il y a peu, également perpétré de nuit.

Ces actes viennent s'ajouter à d'autres cas récemment enregistrés, notamment à Ndioum Walo, où des vols similaires ont été signalés.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.