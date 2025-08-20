Sénégal: Ndioum - Des voleurs emportent quatre portables et un téléviseur

Le quartier paisible de Darou Salaam, situé dans la localité de Ndioum Diéri, a été le théâtre d'un nouveau cambriolage nocturne, semant l'inquiétude parmi les habitants. Les faits se sont produits en pleine période de canicule, un moment propice aux malfaiteurs qui ont profité de l'inattention générale pour agir.

Selon des sources proches de la victime, les cambrioleurs ont réussi à s'introduire dans une maison d'habitation, emportant avec eux quatre téléphones portables ( trois de marque Samsung et un de marque Tecno) ainsi qu'un téléviseur. Ce n'est pas la première fois que cette famille est ciblée, puisqu'un vol de bélier avait déjà été signalé il y a peu, également perpétré de nuit.

Ces actes viennent s'ajouter à d'autres cas récemment enregistrés, notamment à Ndioum Walo, où des vols similaires ont été signalés.