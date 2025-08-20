La situation hydrologique du fleuve Gambie est marquée ce mardi 19 août, par une hausse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Kédougou (5,13 m ce mardi matin contre 4,46 m la veille) et Gouloumbou ( 7,01 m ce matin aussi contre 6,36 m hier 18 août).

Les stations hydrométriques de Mako et de Simenti ont connu pour leur une baisse de leur niveau d'eau.

Plus précisément, le bulletin hydrologique de la Brigade des Ressources en Eau de Tambacounda/Kédougou de ce mardi 19 août à 08h indique qu'à Kédougou et Gouloumbou, il a été noté une hausse du plan d'eau de ces deux stations.

« Au niveau de la station de Kédougou, la hauteur d'eau Notée ce matin à 08 h 00 est de 5,13 m contre 4,46 m le 18 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la hausse de 67 cm. Au niveau de la station de Gouloumbou, la hauteur d'eau Notée ce matin à 08 h 00 est de 7,01 m contre 6,36 m le 18 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la hausse de 65 cm » indique le bulletin.

A Mako, la hauteur d'eau a baissé, passant de 4,21 m a6 4,10 m, ainsi qu'à Simenti, passant de 8,90 m à 8,60 m.