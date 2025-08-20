Sénégal: Situation hydrologique du Fleuve Gambie - Montée des eaux à Kédougou et Gouloumbou, chute à Mako et Simenti

19 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou DIOP (Correspondant)

La situation hydrologique du fleuve Gambie est marquée ce mardi 19 août, par une hausse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Kédougou (5,13 m ce mardi matin contre 4,46 m la veille) et Gouloumbou ( 7,01 m ce matin aussi contre 6,36 m hier 18 août).

Les stations hydrométriques de Mako et de Simenti ont connu pour leur une baisse de leur niveau d'eau.

Plus précisément, le bulletin hydrologique de la Brigade des Ressources en Eau de Tambacounda/Kédougou de ce mardi 19 août à 08h indique qu'à Kédougou et Gouloumbou, il a été noté une hausse du plan d'eau de ces deux stations.

« Au niveau de la station de Kédougou, la hauteur d'eau Notée ce matin à 08 h 00 est de 5,13 m contre 4,46 m le 18 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la hausse de 67 cm. Au niveau de la station de Gouloumbou, la hauteur d'eau Notée ce matin à 08 h 00 est de 7,01 m contre 6,36 m le 18 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la hausse de 65 cm » indique le bulletin.

A Mako, la hauteur d'eau a baissé, passant de 4,21 m a6 4,10 m, ainsi qu'à Simenti, passant de 8,90 m à 8,60 m.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.