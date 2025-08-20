Afrique: CHAN 2025 - Les lions locaux se qualifient malgré un nul contre le Soudan

Les Lions locaux du Sénégal ont assuré leur place pour les quarts de finale du CHAN 2025, ce mardi à Zanzibar. En concédant un match nul et vierge (0-0) contre le Soudan, les champions en titre terminent à la deuxième place du groupe D. Ce résultat, suffisant pour la qualification, leur permet de poursuivre l'aventure vers la défense de leur titre.

La rencontre au stade Amaan a été marquée par une possession majoritairement sénégalaise, mais sans réelle efficacité offensive. En première période, les tentatives de Libasse Gueye et de Pape Abasse Badji ont manqué de précision. Le Soudan a même eu l'opportunité de faire basculer le match, mais un penalty d'abord accordé a été annulé par la VAR, maintenant le score à 0-0 à la mi-temps.

La seconde période a suivi le même schéma, avec des attaques stériles côté sénégalais. Les lions ont peiné à trouver des solutions face à une équipe soudanaise qui a également tenté sa chance en contre-attaque.

Malgré leur performance en demi-teinte, les lions locaux, qui ont amassé cinq points grâce à une victoire contre le Nigeria et deux nuls, se qualifient pour le prochain tour. Ils affronteront l'Ouganda ce samedi à Kampala pour une place en demi-finale. Cette rencontre s'annonce difficile, puisque l'Ouganda, hôte et premier du groupe C, jouera à domicile. Un défi que les Sénégalais devront relever sans leur milieu de terrain Mbaye Yaya Ly, qui sera suspendu après avoir reçu un carton rouge en fin de match.