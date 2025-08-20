Sénégal: Bassins de rétention - Le préfet de Keur Massar appelle à une valorisation des eaux pluviales collectées

Dakar — Le préfet de département de Keur Massar, Babacar Ndiaye, a plaidé mardi pour une valorisation des eaux pluviales collectées dans les bassins de rétention réalisés par la deuxième phase du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique (PROGEP II) dans huit communes de la région de Dakar.

Lancé en 2021, le POGEP 2 a réalisé 18 bassins de rétention d'eaux pluviales et 46.000 mètres de linéaires de réseaux de drainage primaires et secondaires répartis entre huit communes de Keur Massar, Rufisque, Pikine et Guédiawaye.

"Nous collectons avec les bassins de rétention les eaux pluviales et après, nous les déversons dans la mer", a-t-il déploré à l'ouverture de la première session du comité de pilotage de la deuxième phase du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique (PROGEP II), exécuté par l'Agence de développement municipal (ADM) et ses partenaires.

"Nous devons réfléchir à une valorisation des eaux pluviales collectées pour développer les activités de maraichage à Dakar", a recommandé le préfet, en présence du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, venu présider la session.

Le directeur général de l'Agence de développement municipal (ADM), Majmouth Diop, a dit adhérer à cette proposition, avant d'inviter les communes bénéficiaires des travaux du PROGEP à développer une "intercommunalité" visant la valorisation des eaux pluviales collectées et utilisées dans l'agriculture et dans d'autres activités économiques créatrices d'emplois.