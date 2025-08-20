Sénégal: Souleymane Diallo - 'Mes joueurs ont fait un match très acceptable'

Dakar — L'équipe nationale locale de football du Sénégal a livré face au Soudan un match "très acceptable" qui lui a permis d'obtenir son ticket pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), estime le sélectionneur sénégalais, Souleymane Diallo.

"Les garçons ont fait un match très acceptable. Si on se base sur les données, il y avait neuf points disponibles, nous en avons pris cinq. Si je donne la note, ils auront la moyenne", a-t-il dit en conférence de presse d'après match.

Les Lions locaux ont concédé le nul vierge face aux "Crocodiles du Nil", mardi, au stade Amaan de Zanzibar.

Avec ce match nul, le Soudan et le Sénégal sont tous deux qualifiés pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations.

"Les garçons ont fait, à mon avis, un match très correct, tactique et physique. Je remercie les garçons et surtout leur engagement lors de ce match", a analysé Souleymane Diallo.

Il a annoncé que son staff va revoir les consignes données aux joueurs concernant les phases d'approche et de finition.

Concernant l'expulsion, dans les arrêts de jeu, du défenseur Mbaye Yaya Ly, il a indiqué que ce dernier est "un élément très important" de son dispositif, mais a assuré que le Sénégal dispose, sur son banc, d'éléments pouvant le remplacer.

"On lui a assigné beaucoup de rôles sur le plan offensif et défensif. Mais il y a des garçons sur le banc qui sont capables de le remplacer", a dit Souleymane Diallo.

Les Lions locaux, champions en titre, vont se déplacer à Kampala pour affronter l'Ouganda, pays hôte, samedi, au stade national Mandela bondé.