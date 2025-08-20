Burkina Faso: Coopération bilatérale - Deux ambassadeurs en fin de mission font leurs adieux au chef de la diplomatie burkinabè

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Son Excellence Monsieur Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu, ce lundi 18 août 2025, leurs Excellences Madame Esther Loeffen et Monsieur Sherif Abdel Kader Abdel Latif Nada, respectivement ambassadeur des Pays-Bas et de la République arabe d'Egypte en fin de mission au Burkina Faso.

Le premier à être reçu par le chef de la diplomatie burkinabè est SEM Sherif Abdel Kader Abdel Latif Nada, ambassadeur de la République arabe d'Egypte qui est au terme d'un mandat de 2 ans au Burkina Faso. Au cours des échanges, il a exprimé sa profonde gratitude au ministre des Affaires étrangères et à son équipe, pour tout le soutien qu'il a reçu pendant sa mission au Burkina Faso, et qui lui a permis d'obtenir de bons résultats, notamment sur le plan diplomatique avec la dernière visite du ministre des Affaires étrangères de son pays à Ouagadougou et sur le plan économique avec le forum des hommes d'affaires burkinabè et égyptiens.

« Je me réjouis des résultats obtenus dans la coopération entre nos deux pays. Ces résultats témoignent de la vitalité des relations entre le Burkina Faso et la République arabe d'Egypte dans les domaines d'intérêt commun, notamment politique, diplomatique, commercial et économique », a-t-il déclaré. SEM Nada qui repart pour occuper le poste de chef du département Afrique du Centre et de l'Ouest au ministère des Affaires étrangères de la République arabe d'Egypte, a confié qu'il oeuvrera toujours dans le sens du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays et le Burkina Faso.

Après l'ambassadeur égyptien, c'est Son Excellence Madame Esther Loeffen, ambassadeur des Pays-Bas en fin de mission qui a été reçue par le chef de la diplomatie burkinabè. A cette audience d'aurevoir, la diplomate néerlandaise a axé son propos sur les perspectives de la coopération entre le Burkina Faso et son pays, indiquant que tous les dossiers de coopération en cours seront reversés à son successeur. Selon elle, cette coopération est déjà au beau fixe, avec des résultats salutaires dans les domaines de la santé, de l'énergie,

de l'agriculture et de l'accès à l'eau potable. SEM Karamoko Jean Marie Traoré a félicité les deux ambassadeurs pour les résultats engrangés dans la coopération entre le Burkina Faso et leurs pays respectifs.

Il a dit la disponibilité du ministère des Affaires étrangères à poursuivre la collaboration avec leurs successeurs, tout en leur souhaitant une fructueuse suite de carrière. Les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et les Pays-Bas ont été établies le 1er juillet 1960, et celles entre le Burkina Faso et la République arabe d'Egypte le 12 mai 1961.