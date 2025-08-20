Le Chef d'Etat-major de la Gendarmerie nationale a reçu la visite d'une délégation de la Gendarmerie royale du Maroc, ce mardi 19 août 2025. La délégation forte de cinq membres et conduite par le lieutenant-colonel Nabil Chakir a été accueillie au poste de commandement de l'Unité spéciale d'intervention de la Gendarmerie nationale (USIGN) par le colonel Natama Kouagri.

Cette visite facilitée par le Génie militaire, entre dans le cadre des relations séculaires qui lient les deux pays et particulièrement de la bonne coopération qui existe entre la Gendarmerie royale et celle du Burkina Faso. Elle fait également suite à une visite de l'USIGN à la Gendarmerie royale du Maroc.

L'objectif de cette visite a consisté essentiellement à découvrir le groupe cynotechnique de l'USIGN et de partager avec elle leurs expériences.

Ainsi, après le mot de bienvenue du Chef d'état-major, la délégation a assisté à une présentation du groupe cynotechnique animée par le capitaine Sanpawendé Robert Compaoré, commandant de l'USIGN.

Les visiteurs du jour ont pu découvrir à travers un film documentaire, les différentes missions du groupe cynotechnique, maillon très important dans la lutte contre le terrorisme et la protection des personnes et des biens. La délégation a, par la suite, assisté à une série de démonstrations réalisées par les éléments du groupe cynotechnique au stade omnisports du camp Paspanga.

Le lieutenant-colonel, Nabil Chakir, chef de la délégation marocaine, tout en témoignant sa satisfaction face aux innombrables missions du groupe cynotechnique, a partagé l'expérience de la gendarmerie marocaine qui dispose également d'une unité cynotechnique créée depuis le 4 août 1975. Le lieutenant-colonel Nabil Ckakir a traduit toute sa reconnaissance à la Gendarmerie nationale du Burkina Faso pour l'accueil à eux réservé par la hiérarchie. En témoigne son mot inscrit dans le livre d'or « Ce moment restera une référence et un souvenir précieux ».

Il a, par ailleurs, rassuré le commandement de la Gendarmerie nationale, de l'accompagnement de la Gendarmerie royale pour relever les défis que font face le groupe cynotechnique de l'USIGN. La visite a pris fin dans l'enceinte de l'Etat-major de la Gendarmerie nationale à travers une remise de souvenirs aux membres de la délégation de la Gendarmerie royale.