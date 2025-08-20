Afrique: L'UA appelle le Japon à investir dans l'industrialisation de l'Afrique

Yokohama — Le président de l'Union africaine (UA) et chef d'État angolais, João Lourenço, a appelé ce mercredi à Yokohama à accroître les investissements japonais et à s'engager en faveur de l'industrialisation de l'Afrique, dans le cadre d'une coopération renforcée dans des domaines stratégiques allant au-delà de la simple exploitation des ressources naturelles.

S'exprimant lors du salon des affaires TICAD 9, le président a rappelé que, lors de la TICAD 8, organisée en 2022, le Japon avait annoncé un financement public-privé de 30 milliards de dollars pour l'Afrique, allant du soutien au secteur privé au développement du capital humain et aux initiatives de croissance verte.

Selon João Lourenço, cet engagement témoigne de l'engagement du Japon envers le continent, notamment dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, pour lesquels il a exprimé un engagement fort et qui, combiné à d'autres actions, contribue significativement à renforcer la confiance entre les parties, en tant que partenaires animés par des intérêts communs importants.

Malgré cela, le dirigeant de l'UA a déploré qu'en 2024, l'Afrique n'ait reçu que 0,5 % des investissements directs étrangers japonais, alors que l'investissement étranger mondial sur le continent a progressé de 75 %.

« Ce chiffre ne reflète pas la véritable capacité du Japon dans ce domaine, ni le potentiel de l'Afrique à absorber des capitaux et à les transformer en résultats rentables », a-t-il déclaré, soulignant que 60 % des entreprises japonaises déjà implantées en Afrique ont enregistré des succès et développé leurs activités.

« Par conséquent, je considère qu'il est impératif d'intensifier le dialogue, en s'appuyant sur les réussites des entreprises japonaises déjà présentes en Afrique comme des exemples marquants pour encourager davantage d'entreprises japonaises à passer de l'hésitation à l'action entrepreneuriale sur le continent africain, où se trouvent plusieurs domaines prometteurs », a-t-il souligné.

Il a identifié des secteurs tels que les minéraux, l'énergie, les industries navale et automobile, les trains et les véhicules électriques, ainsi que l'agriculture, comme des domaines prioritaires de croissance mutuelle.

Le président angolais a également encouragé le Japon à abandonner une vision « purement extractive » de sa relation avec l'Afrique et à investir dans la transformation locale des matières premières, permettant ainsi à l'industrialisation du continent de s'accélérer et de générer une plus grande valeur économique pour les deux parties.

Concernant la Foire, il l'a considérée comme un espace idéal pour discuter des affaires entre le continent africain et le Japon, en vue de créer une dynamique qui stimulera les échanges commerciaux pour les investissements japonais en Afrique et pour les pays africains au Japon.

Ce succès sur le terrain constitue une preuve convaincante de la viabilité de l'Afrique en tant que marché de croissance.

La Foire d'affaires TICAD est une plateforme de rencontre entre entrepreneurs africains et japonais, visant à favoriser des partenariats stratégiques dans des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, l'industrie manufacturière et l'économie numérique.