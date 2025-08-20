Angola: Le Gouvernement fixe les prix des logements pour les complexes résidentiels de Cazengo et de Carreira de Tiro

Luanda — Chaque logement de trois chambres dans les zones urbaines de Cazengo, de la province de Cuanza-Norte, de Carreira de Tiro (Malanje) et de Mbanza-Kongo (Zaire) coûtera désormais 115 761,08 kwanzas par mois, en vertu d'un contrat de propriété/location résoluble, payable sur 360 mois (30 ans).

Ce montant est fixé par le décret exécutif conjoint n° 11/25 du 14 août, qui approuve la grille tarifaire de la première phase de ces projets de logements et de la zone urbaine de General Txizainga, dans la province de Lunda-Sul.

Pour le projet General Txizainga (phase 1), le décret fixe également la valeur de chaque appartement de trois chambres avec ascenseur à 124 149,56 Kz, tandis qu'une maison sans ascenseur coûte 119 955,32 Kz par mois.

Selon le document, signé par la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, et le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos Alberto dos Santos, ces mensualités incluent un taux d'intérêt de 3 % par an.

Concernant le prix total de chaque bien immobilier dans les quartiers de Cazengo, Carreira de Tiro et Mbanza-Kongo, le décret fixe la valeur à 27 600 000 Kz, tandis que chaque maison du projet General Txizainga est évaluée à 29 600 000 Kz avec ascenseur et à 28 600 000 Kz sans ascenseur.

Régime de location

Par un autre décret exécutif conjoint n° 12/25 du 14 août, le gouvernement angolais a également fixé les valeurs locatives des logements des projets immobiliers susmentionnés soumis au régime de location urbaine.

Pour les quatre projets (Cazengo, Carreira de Tiro, Mbanza-Kongo et General Txizainga), le loyer mensuel est de 20 630 kwanzas par maison de trois chambres.

Selon ce document, tous les revenus des loyers doivent être versés sur le Compte unique du Trésor (CUT) via le Système de référence unique de paiement de l'État (RUPE).

Le décret établit également que le loyer des logements locatifs urbains s'applique aux contrats signés à compter de la date de publication du présent décret et est sujet à actualisation, conformément à la loi sur la location urbaine.

Selon ces décrets, le logement et la qualité de vie sont des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution de la République d'Angola, c'est pourquoi l'État promeut, soutient et garantit le droit des citoyens à un logement décent, adéquat et abordable.

La définition des prix est également couverte par le décret présidentiel n° 278/20 du 26 octobre, qui établit les règles et procédures d'accès aux logements construits avec des ressources publiques.