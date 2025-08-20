Madagascar: Élections à la FJKM - Le pasteur Zaka Andriamampianina se démarque

Les élections des nouveaux membres du bureau de la FJKM battent leur plein. Elles seront conclues par l'élection du nouveau président de cette confession.

Une indication. L'élection des cent cinq membres du «Mpiandraikitra foibe» (MF) ou les responsables principaux de l'administration centrale de l'Église réformée de Madagascar ou FJKM, hier, à Tolagnaro, donne une idée des favoris potentiels dans la course pour la présidence de cette confession.

L'élection d'hier est la première étape. À raison de cinquante-trois pasteurs et de cinquante-deux laïcs, les MF vont ensuite élire ceux d'entre eux qui vont composer le bureau des «Mpiandraikitra foibe». Ce n'est qu'une fois ces deux étapes faites que les responsables principaux de l'administration centrale de l'Église FJKM procèdent à l'élection du successeur du pasteur Ammi Irako Andriamahazosoa, président sortant.

Ces élections se déroulent durant le 20e grand synode de la FJKM qui se tient dans la capitale de la région Anosy. Il faut faire partie des «Mpiandraikitra foibe», et ensuite du bureau, pour prétendre au poste de président. Le pasteur Zaka Hary Masy Andriamampianina est sorti en pole position de l'élection des membres de l'administration centrale de la FJKM, hier. Selon les indiscrétions, «il est le premier à avoir été élu. Une élection dès le premier tour des votes, il obtient la majorité absolue des votes requise, 50 % + 1».

Dimension politique

Après le pasteur Andriamampianina, deux autres de ses collègues ont également été élus dès le premier tour. Il s'agit des pasteurs Tantely Nirina Rasamoelina et Hezekia Ranomenjanahary. Toutefois, au sein de la FJKM, des sources avisées confient que le pasteur Andriamampianina figure parmi les favoris au poste de président de cette confession. Bien que les organisateurs du synode affirment que les campagnes électorales sont prohibées, les électeurs et les fidèles ont leur préférence sur le pasteur à élire président.

À l'instar des autres confessions au sein du Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), le choix ou l'élection du bureau et surtout du président de la FJKM revêt une dimension politique. Pour les décideurs politiques, il a toujours été préférable d'être en bons termes avec les chefs religieux, et même d'avoir leur soutien. De même pour ceux qui sont dans les rangs de l'opposition, ou les personnes ou entités ayant des ambitions politiques. Plusieurs figures connues de la scène politique de tout bord participent justement au grand synode de Tolagnaro.

Ayant été vice-président de la FJKM durant ce mandat qui arrive à échéance, le pasteur Andriamampianina est réputé comme ayant une position tranchée vis-à-vis du pouvoir. Connu au sein de l'Église réformée, il s'est fait connaître du grand public avec une homélie dans laquelle il a tiré à boulets rouges sur les tenants du pouvoir, lors d'un culte au Coliseum Antsonjombe, le 15 janvier 2023.

Étant au début de l'année de l'élection présidentielle, certains mots du pasteur Andriamampianina avaient même été considérés comme une consigne de vote par les acteurs politiques. À une certaine mesure, cette homélie avait donné le ton aux passes d'armes politiques qui allaient alors chahuter l'année 2023.