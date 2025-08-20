Afrique Australe: Holy Ranaivozanany - « La présidence de la SADC est une opportunité à saisir »

Madagascar prend la présidence de la SADC, une occasion pour porter la voix des pays insulaires. Holy Ranaivozanany souligne l'importance de concrétiser cette visibilité au sommet Afrique-Europe.

De passage à Madagascar, Holy Ranaivozanany, présidente adjointe de la Fondation Afrique-Europe, basée à Bruxelles, a partagé sa vision après le récent sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) tenu à Antananarivo.

À cette occasion, Madagascar, à travers le président Andry Rajoelina, a pris la présidence de cet organisme régional. Selon Holy Ranaivozanany, cette haute fonction représente une occasion unique pour la Grande Île de faire entendre la voix des îles au sein des instances régionales et internationales.

« Madagascar porte désormais la voix des seize pays membres de la SADC. C'est crucial pour faire remonter les priorités régionales et faire reconnaître les spécificités des pays insulaires », a-t-elle souligné.

Visibilité

Elle insiste sur l'importance pour Madagascar de tirer pleinement parti de ce réseau afin de porter des messages clairs et cohérents, et de traduire cette visibilité en actions concrètes. Bien que le mandat à la présidence de la SADC ne dure qu'un an, il peut être, selon elle, maximisé en capitalisant sur des moments clés comme la COP, l'Assemblée générale des Nations unies ou le sommet Afrique-Europe, afin de garantir reconnaissance, visibilité et projets adaptés aux besoins des pays insulaires.

Le sommet Afrique-Europe revêt une importance particulière, car il constitue une plateforme stratégique où les priorités africaines peuvent être présentées directement aux partenaires européens. Pour Madagascar, ce forum offre l'opportunité de promouvoir ses projets de développement durable, d'attirer des investissements ciblés et de renforcer les partenariats autour des secteurs clés comme l'économie bleue, l'agriculture durable et la transition énergétique.

Ce sommet permet également de renforcer la coopération régionale et d'assurer que les spécificités des pays insulaires sont prises en compte dans les grandes décisions multilatérales.

La Fondation Afrique-Europe entend, pour sa part, renforcer le plaidoyer à l'échelle européenne, afin de créer des opportunités de partenariats stratégiques. Pour Madagascar, des secteurs comme l'économie bleue, encore peu présents à l'agenda international, seront mis en avant pour démontrer le potentiel du pays et stimuler des initiatives concrètes. L'objectif est de positionner Madagascar comme un acteur clé des discussions multilatérales et de valoriser ses atouts dans la coopération Afrique-Europe.