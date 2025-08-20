Madagascar: Grand Synode FJKM Tolagnaro - Les élections battent leur plein

Les yeux des chrétiens de l'Église réformée de la FJKM et du monde entier, ainsi que le monde politico-économique et social dans le pays, sont rivés sur Tolagnaro.

Tout le monde attend la fumée blanche aujourd'hui. Comme lors de l'élection du Pape au sein de l'Église soeur catholique, les cent-cinq membres du MF (responsables principaux de l'administration centrale) sont en conclave depuis cette nuit pour procéder au dernier vote du bureau central (BF).

Ces membres du MF sont chargés de l'élection du bureau central, et surtout du 6e président qui dirigera la FJKM pendant les quatre ans à venir.

Hier, lors des élections des cinquante pasteurs membres du MF, le vice-président de la FJKM sortant, Zaka Hary Masy Andriamampianina, était le premier pasteur élu au suffrage direct, car il a obtenu la moitié des voix, du premier coup.

Il en était de même pour deux autres pasteurs qui ont également obtenu la moitié des voix. Il s'agit du pasteur TantelyNirinaRasamoelina ainsi que du pasteur Ézéchias Ranomenjanahary, tous deux élus pour le compte des enseignants au centre de formation des pasteurs ou toeram-pampianarana mpitandrina ou TPM.

« Les élections des 50 pasteurs au sein du MF sont très longues en général, car lors du premier tour, tous les pasteurs synodistes sont candidats. Ils ont commencé à voter à 19 h lundi soir pour terminer vers 23 h. Le scrutin était très rapide, mais le dépouillement des voix a pris beaucoup de temps, jusqu'à hier après-midi », a expliqué un pasteur.

Parmi ces membres du MF pasteurs, douze sont reconduits. Il s'agit entre autres de l'ancien président national de la branche Fifohazana (Sampana Fifohazana ou SAFIF), Arijaona Rakotondramanana, du pasteur Tiana AlisoaRanaivonarivo (vice-président SAFIF) et du président national actuel de la SAFIF, pasteur Martin Lazandrainy.

Laborieuse

Le pasteur Fidimalala Andriamasinoro et le pasteur Valisoa Lilia Rafanonerantsoa sont également réélus. Tandis que la vice-présidente nationale des Dorkasy, pasteur Soazandry Eugénie, également pasteur à la FJKM ZionaFamonjena à Mahajanga, vient d'être élue au sein de cette structure centrale de la FJKM.

Par contre, des pasteurs ont aussi été recalés et ne font plus partie des responsables centraux. Parmi eux, le pasteur de la FJKM Ambohipo, Dodaherisoa Rakotobe Rajaomanjato, qui n'est plus réélu. Il a occupé le poste de conseiller du BF de la FJKM lors de ce dernier mandat 2021-2025. La pasteure Riana Lalasoa Razafintsalama, de la FJKM Ambatoroka, n'a pas non plus été retenue.

Les noms des membres du bureau central seront certainement proclamés plus tard dans la journée ou cette nuit. La tâche sera encore laborieuse, et les discussions entre les 105 MF seront de taille, puisque l'enjeu est très important.

« Une chose est sûre, aucun micmac ne sera possible, ni tentative de falsification, car les résultats sont imprimés en version physique et en logiciel. Tout est numérisé et le matériel est compétitif. La FJKM possède une importante ressource humaine de techniciens et de matériel de haute technologie », a déclaré une pasteure.

Le bureau central est composé de trois pasteurs, dont un président, un vice-président et un conseiller. Les deux laïcs élus au sein de ce bureau vont occuper les postes de trésorier (mpitahiry vola) et de conseiller. Le secrétaire général (SG) sera élu à la première réunion du MF en octobre prochain.

Toutefois, le candidat SG devra préparer une équipe composée d'un directeur exécutif du département de l'Église (tonian'nydepartemantan'ny fiangonana ou TDF), d'un directeur exécutif des écoles (tonian'ny departemantan'ny sekoly ou TDS) et d'un directeur exécutif des ressources humaines et des finances (departemantan'nympiasasyny vola ou DMV).

La 20e édition du Grand Synode ou assise nationale de l'Église réformée FJKM entame ainsi sa dernière ligne droite ce jour. À la suite de ces derniers suffrages, le comité électoral présentera un rapport auprès du comité du XXe Grand Synode, pour la publication officielle et définitive des résultats.