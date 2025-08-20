Madagascar: K-Pop World Festival - Le groupe Illusion s'envole pour la Corée du Sud

Finaliste de la catégorie « Boy Group » lors du K-Pop World Festival Madagascar, le groupe Illusion représentera la Grande Île à la finale mondiale qui se tiendra en octobre à Changwon, en Corée du Sud

La sélection a été officialisée par les organisateurs coréens, à partir des vidéos envoyées par les finalistes nationaux. Illusion défendra les couleurs malgaches lors de ce rendez-vous international qui rassemblera danseurs et chanteurs venus du monde entier pour célébrer la culture coréenne et ses influences. L'événement, prévu en octobre, n'a pas encore de date précise mais marquera un temps fort de la scène K-pop mondiale.

Formé en 2020, le groupe compte six membres unis par une passion commune pour la danse et la culture coréenne. « Illusion signifie que nous pouvons tout accomplir et continuer d'avancer, malgré les obstacles », explique Narindra Rahantaharinjatovo, l'une des danseuses de la formation.

Préparation intense

Dans l'attente de la grande finale, Illusion intensifie ses répétitions et organise des actions de levée de fonds, notamment par la vente de gâteaux, afin de couvrir une partie des frais administratifs liés aux visas et passeports. Le reste de la prise en charge est assuré par l'organisation du festival.

« Nous nous concentrons surtout sur la danse cover, mais nous développons aussi nos propres créations. La pression est forte car il s'agit d'une compétition internationale, mais nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour représenter Madagascar et l'ensemble des danseurs malgaches », confie Narindra.

Avec ce départ pour Changwon, Illusion entend franchir une nouvelle étape dans son parcours. Discipline, créativité et esprit d'équipe demeurent les maîtres mots de ce groupe qui ambitionne de faire rayonner Madagascar au-delà de ses frontières grâce à la K-pop.