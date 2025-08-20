Madagascar: Portrait - Finoana Aina ou le rythme d'une passion sans frontières

Batteur et percussionniste malgache de 25 ans, Finoana Aina trace sa route entre traditions et modernité, portant haut les couleurs de la musique malgache sur la scène internationale.

Derrière chaque coup de baguette se cache une histoire de persévérance et de passion. Né le 23 mars 2000 à Antananarivo, Finoana Aina Randriatsarasoa - plus connu sous le nom de Finoana - a fait de la batterie et des percussions bien plus qu'un simple loisir : une véritable vocation.

Son parcours débute très tôt, à seulement 5 ans, lorsqu'il découvre sa passion pour le rythme. Autodidacte, il fait ses premiers pas à l'église dès l'âge de 8 ans. À 12 ans, il monte pour la première fois sur scène à Mahajanga, aux côtés d'un groupe dirigé par son frère aîné. Mais c'est en 2014 qu'il prend pleinement conscience de son destin musical : la batterie sera son langage de vie.

Pour perfectionner son art, il profite de vacances scolaires pour rejoindre Antananarivo et suivre l'enseignement du batteur Josia Kevin Rakotondravohitra. Deux ans plus tard, en 2016, il intègre le Jazz Club du CGM, où il se forge un solide réseau et approfondit sa connaissance d'un style qu'il chérit depuis l'enfance.

Installé dans la capitale après son baccalauréat pour poursuivre des études en gestion à l'Université d'Ankatso, Finoana ne délaisse jamais sa passion. Trois mois après son arrivée, il rejoint un groupe de gospel, une étape qui renforce son ancrage musical.

À partir de 2021, il franchit un cap décisif en choisissant la voie professionnelle. Les collaborations s'enchaînent : événements culturels, animations musicales et partenariats avec des artistes de renom.

En 2022, il partage la scène avec Samoëla, Jaws Band et plusieurs figures du jazz malgache. Il participe également à des rendez-vous majeurs tels que Madajazzcar ou Jazz Tohatohabato, affirmant sa place dans le paysage musical national.

Mais c'est en 2024 que sa carrière prend un tournant international. Sollicité par le maître de la valiha Rajery, il l'accompagne en tant que batteur lors d'un festival à l'étranger. Depuis, il est devenu le batteur attitré de cette icône tout en multipliant les collaborations. Et en 2025, il possède son propre groupe Dimy Nuée, qui vient récemment de donner un concert 100 % jazz à l'ADMC-CRAAM.

Côté style, Finoana se distingue par une fusion audacieuse : il marie le jazz et les musiques traditionnelles malgaches, sans hésiter à explorer le rock et le jazz électro. Sa signature rythmique s'inspire du salegy ternaire, auquel il ajoute des touches de jazz fusion, offrant une sonorité unique et moderne.

Regard tourné vers l'avenir, il nourrit de grandes ambitions : faire rayonner son groupe Dimy Nuée à l'international, poursuivre des études musicales à l'étranger et surtout promouvoir la richesse de la musique malgache au-delà des frontières. Son rêve ultime : collaborer avec des artistes de renommée mondiale.

Pour lui, tout est question d'apprentissage continu. « Tant qu'il y a du temps, il faut continuer à apprendre », affirme-t-il, fidèle à sa philosophie de vie. Une leçon de persévérance et d'humilité qui résonne aussi fort que les rythmes qu'il fait vibrer sur scène.