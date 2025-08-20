Madagascar: Infrastructures - La destruction des biens publics persiste

Une opération de la gendarmerie d'Ambohidratrimo a permis, ce week-end, l'interpellation d'une mère de famille et de cinq enfants, surpris en train de ramasser des cailloux, des graviers et de la latérite le long de la route reliant Andranotapahina/Talatamaty à Total/Ivato. Les matériaux, transportés à l'aide d'une charrette, devaient être utilisés à des fins personnelles.

C'est grâce à l'alerte d'un citoyen que les forces de l'ordre ont été informées de cette extraction illicite. Arrivés sur place, les gendarmes ont immédiatement mis fin aux agissements et contraint les intéressés à restituer les matériaux prélevés.

Dans un communiqué publié ce week-end, la gendarmerie rappelle que la dégradation de biens publics constitue une infraction grave, passible de lourdes amendes et même de peines d'emprisonnement. « Ces pratiques, en plus d'être interdites par la loi, mettent en péril les infrastructures collectives qui profitent à l'ensemble de la population », a souligné une source.

Infractions répétées

« Il semble difficile de préserver ce qui est mis en place pour le bien commun. Chaque fois qu'une infrastructure est installée pour améliorer la vie des citoyens, certains s'empressent de la dégrader ou de s'en approprier les éléments », déplore Ny Antso, un usager de cette route.

Ces actes de vandalisme ne sont pas isolés. Samedi à l'aube, un individu a été surpris en flagrant délit de vol de lampadaires aux abords du lac Anosy par les agents de la police municipale, chargés de la surveillance nocturne. L'homme transportait déjà cinq lampadaires au moment de son arrestation.

Mais ce vol n'est que la partie visible d'un phénomène plus vaste : les actes de vandalisme et les vols sur les infrastructures routières, tels que les panneaux de signalisation, buses ou métal sur certains points, se multiplient. Ces infractions répétées ont provoqué l'affaissement de routes et de ponts sur plusieurs axes nationaux, compromettant la sécurité des usagers.

Au-delà de cette interpellation, les forces de l'ordre entendent renforcer la vigilance dans cette zone sensible, où les prélèvements de matériaux sont de plus en plus signalés. Elles appellent également les habitants à coopérer en signalant sans délai tout acte similaire, afin de préserver les infrastructures routières, un véritable bien commun.