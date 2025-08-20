Madagascar: Manjakandriana - Un tout-terrain tue un enfant

Le pire s'est produit lorsqu'un enfant de neuf ans a voulu traverser sur la nationale 2. Happé par un 4X4 lancé à toute vitesse, il a trouvé la mort.

La mort a frappé sur la nationale 2. Un dramatique accident de la circulation a coûté la vie à un enfant de neuf ans avant-hier à la hauteur d'Ambohimanatrika Manjakandriana. L'enfant a été mortellement fauché par un véhicule 4x4 de marque Mitsubishi Sportero L200.

Un ressortissant étranger était au volant. Selon les premiers constats établis par la police, le choc a été d'une telle violence que la victime a été tuée sur le coup. Le conducteur, qui s'est immédiatement arrêté après l'impact, a été encerclé par des riverains en colère afin d'empêcher toute tentative de fuite. Dans un climat déjà tendu, les habitants ont rapidement immobilisé le véhicule, allant jusqu'à bloquer sa partie avant avec une calèche.

Craignant un dérapage au risque d'endommager le tout-terrain ou de s'en prendre au conducteur, des personnes se trouvant sur les lieux du drame ont prévenu la police. Sitôt alerté, le commissariat de sécurité publique de Manjakandriana a dépêché en urgence une unité sur les lieux.

Vive douleur

Leur intervention a permis de sécuriser le périmètre, de calmer les esprits et de rétablir la circulation sur cet axe routier très fréquenté. Les forces de l'ordre ont procédé au constat officiel et pris en charge le conducteur, aussitôt placé en garde à vue.

La dépouille de l'enfant a été remise à sa famille après les formalités d'usage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident, notamment la vitesse à laquelle roulait le véhicule ainsi que le respect du code de la route par les deux parties.

D'autre part, les informations communiquées indiquent que l'enfant était en train de traverser la route lorsque l'accident s'est produit. Après son audition, le ressortissant étranger devrait être déféré devant le parquet du tribunal de première instance de l'Avaradrano. En attendant les résultats de l'enquête, la douleur reste vive dans la communauté qui pleure la disparition tragique de la jeune victime, emportée trop tôt par la violence routière.