Afrique: Festival Kitsurf - La baie de Sakalava vibre au rythme du vent et de la glisse

Pendant trois jours, du 15 au 17 août derniers, la quatrième édition du Festikite a transformé la Baie de Sakalava, à Antsiranana, en véritable capitale du kitesurf le temps d'un long week-end festif et sportif. Cet événement très attendu, qui attire aussi bien des professionnels que des amateurs de sensations fortes, a une fois de plus confirmé la réputation d'Antsiranana comme spot incontournable pour le vent et la glisse.

« Notre but est de faire découvrir le site et le kitesurf dans une ambiance conviviale. L'apprentissage du kitesurf est avant tout un moment de plaisir où chacun progresse au rythme de ses expériences sur l'eau », a souligné Tsiory Razafindrasata, co-fondateur du Festikite.

Forte de ce véritable succès l'an passé, Madakite Bros, sous l'impulsion de la région Diana et avec l'appui de la commune rurale de Ramena, a organisé cette nouvelle édition qui a réuni une centaine de compétiteurs internationaux venant d'Italie, d'Afrique du Sud, de Belgique, de France, des Pays-Bas, ainsi que de jeunes talents malgaches.

Depuis l'ouverture du festival, le ciel de cette Baie a été décoré par les voiles de différents types et couleurs. Sous un ciel éclatant et porté par des alizés réguliers, les compétitions se sont succédé. Citons entre autres big air, kite slalom, windsurf, wongfoil spectaculaires, démonstrations de haut niveau et initiations pour les curieux, qui ont émerveillé un public venu de tous horizons. Mention particulière pour la participation du surfeur hollandais Stig Hoetnagel, qui a montré sa maîtrise du kitesurf depuis la première journée, en s'envolant au-dessus du public.

De leur côté, les riders malgaches, soutenus par leurs supporters enthousiastes, malgré le manque de matériel, ont rivalisé de talent avec des athlètes internationaux invités pour l'occasion.

Durant ces trois jours de compétition, les sportifs et les acteurs du secteur sont attirés par cette partie de l'océan Indien considérée comme une mer musclée, ouverte au vent cognant les rochers. Ce vent connu sous l'appellation locale « Varatraza» a taillé des baies spectaculaires où se perpétue depuis toujours le combat de la terre et de la mer.

En effet, cette région paradisiaque, à travers ses spots, figure parmi les cinq premiers sites les plus ventés au monde sur les neuf mille recensés. Endroit unique qui charme les visiteurs dès leur arrivée, on y trouve une immense plage de sable blanc, un fond sablonneux peu profond et une eau chaude protégée de la houle par une barrière de corail.

Tout s'est clôturé à Ramena où la course de régate a aussi surpris les populations locales, avec l'animation du jeune artiste Anatal, qui a pu rassembler toute la population dans un esprit de fête et de partage.

Pour conclure, le Festikite dépasse le cadre d'un simple événement sportif: c'est une vitrine pour la région, pour le pays, une rencontre entre cultures, un moteur pour le tourisme et l'économie locale et régionale, voire nationale.