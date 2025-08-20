Afrique: Une ligne aérienne directe Tunis-Douala bientôt lancée

20 Août 2025
La Presse (Tunis)

La cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaafrani Zenzeri, a annoncé mercredi 20 août 2025 l'avancement des discussions en vue de l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre Tunis et Douala, capitale économique du Cameroun. Cette annonce a été faite à l'occasion d'une rencontre bilatérale avec le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute, en marge du sommet TICAD 9 à Yokohama.

Cette future liaison aérienne vise à intensifier les relations stratégiques entre les deux pays, à attirer les investissements et à faciliter les échanges universitaires, scientifiques, médicaux et professionnels, a souligné Sarra Zaafrani Zenzeri. Elle a ajouté que ce projet contribuerait à stimuler la croissance économique et à développer les échanges bilatéraux dans plusieurs secteurs clés : commerce, finance, industrie, santé et tourisme.

Le Premier ministre camerounais, accompagné des ministres des Affaires étrangères et de l'Économie, a salué la diversité et la richesse des relations tuniso-camerounaises, mettant en avant les compétences tunisiennes présentes au Cameroun - notamment des médecins, ingénieurs, consultants et entreprises - qui contribuent activement au renforcement de la coopération économique.

Les deux parties ont convenu de poursuivre le suivi des recommandations issues de la dernière session de la Commission mixte tuniso-camerounaise, en mettant l'accent sur les secteurs du numérique, de la finance, de la santé, de l'éducation et du tourisme.

Cette rencontre s'est tenue en marge de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), qui a débuté ce mercredi à Yokohama et se poursuit jusqu'au 22 août 2025.

