Ile Maurice: Les quatre suspects, dont Mootoocurpen, libérés

Le tribunal de Moka a accordé, hier, la remise en liberté sous caution à trois des suspects impliqués dans une affaire de blanchiment d'argent et de trafic de voitures de collection, tandis que le quatrième, Kaviraj Luximon, avait déjà été libéré sous caution la semaine dernière. Il s'agit de Steven Mootoocurpen, Kovilen Sangaren Pillay Murday et Jean Dominique Jason Palmer.

Steven Mootoocurpen, 34 ans, domicilié à Saint-Pierre, est soupçonné d'être le cerveau présumé du réseau. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs avaient saisi Rs 717 500 en espèces, 11 voitures et trois motocyclettes, pour une valeur totale estimée à Rs 12,46 millions.

Kovilen Sangaren Pillay Murday, âgé de 35 ans et habitant Saint-Julien, avait été interpellé avec Rs 1,4 million en espèces et un Ford Raptor d'une valeur de Rs 2,7 millions. Quant à Jean Dominique Jason Palmer, 36 ans, résidant à Beau-Bassin, sept véhicules d'une valeur totale de Rs 5,45 millions avaient été saisis lors de son arrestation.

Ces libérations interviennent après les descentes simultanées menées par la Financial Crimes Commission (FCC) le 5 août dernier dans plusieurs localités, dont Vacoas, Plaisance, Saint-Pierre, Petit-Verger, Beau-Bassin, Saint-Julien Village et Le Morne.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier toutes les personnes pour lesquelles les suspects auraient agi comme prête-noms et pour déterminer l'étendue du réseau de blanchiment. La FCC, tout en continuant de retracer l'origine et la destination des fonds, cherche à établir des liens éventuels.