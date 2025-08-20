Ile Maurice: Le «matching» avec une famille d'accueil se prépare

Le nourrisson retrouvé à Stanley continue d'être suivi de près par le personnel médical. Pesant 2,3 kg, elle est en bonne santé mais reste en observation dans l'unité spéciale de l'hôpital, sa taille ne permettant pas encore son transfert vers une structure moins protégée.

Du côté des autorités, la police poursuit son enquête, sans aucune trace de la mère pour l'instant. Les circonstances exactes de l'abandon restent donc inconnues.

Parallèlement, il nous revient que le département foster du ministère de l'Égalité des genres et de la Protection de l'enfance a déjà lancé un exercice de matchingpour identifier la famille d'accueil la plus adaptée. Selon nos informations, les responsables de cette unité ont déjà rencontré trois parents figurant au registre officiel des familles d'accueil car la fillette ne sera placée ni en crèche ni dans un shelter.

Pour rappel, cette affaire avait suscité une vive émotion dans la communauté à Stanley et au-delà du mardi 5 août, rappelant l'importance et l'urgence de nouvelles mesures pour protéger les enfants victimes d'abandon. En attendant, les autorités continuent de coordonner les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être de la petite fille jusqu'à son placement définitif.