Ile Maurice: Navin Ramgoolam au Japon - L'appui dans le secteur énergétique sollicité

20 Août 2025
L'Express (Port Louis)

La première journée officielle du Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, à Yokohama en ce mercredi 20 août, a débuté par une rencontre de haut niveau avec son homologue japonais, Shigeru Ishiba.

Lors de cet échange, le chef du gouvernement mauricien a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant du Japon dans plusieurs domaines clés du développement de notre pays. Il a notamment rappelé que le Japon avait offert à Maurice son tout premier radar Doppler, à la suite d'une rencontre fructueuse avec l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, dans le cadre de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 5), en juin 2013.

Le Dr Navin Ramgoolam a sollicité l'appui du gouvernement japonais, à travers un "Government-to-Government Agreement", dans le secteur énergétique, en particulier pour l'installation de turbines fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL).

Il a également plaidé en faveur d'une coopération accrue dans la sécurité maritime, notamment pour la surveillance de notre zone économique exclusive. Les discussions ont également porté sur la finalisation d'un "Investment Promotion and Protection Agreement" (IPPA) avec le Japon, un accord crucial pour notre économie.

