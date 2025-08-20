Ile Maurice: Pravind Jugnauth de retour devant la justice, l'enquête se poursuit

L'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, a comparu hier devant la magistrate Bheema Bhoyroo au tribunal de Pamplemousses, accompagné de son avocat, Me Raouf Gulbul. Cette comparution s'inscrit dans le cadre de l'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur le blanchiment présumé de Rs 113,8 millions découverts dans trois valises et un sac, le 15 février. La FCC a indiqué avoir besoin de davantage de temps pour finaliser ses investigations, ce qui a conduit la cour à reporter l'affaire au 27 janvier 2026.

À l'issue de l'audience, Me Raouf Gulbul a rappelé que son client restait à la disposition des enquêteurs et a réaffirmé son innocence.

La semaine dernière, l'homme d'affaires Josian Deelawon s'est à nouveau présenté à la FCC pour la poursuite de son interrogatoire dans ce dossier. C'est dans les locaux de son entreprise, My Holidays Ltd, que les valises contenant la somme colossale avaient été découvertes, en roupies et en devises étrangères, accompagnées de montres de luxe et d'autres effets. Un petit coffre-fort saisi lors de la même opération est toujours au centre des analyses, Deelawon affirmant ignorer la combinaison.

L'affaire a éclaté le 15 février de cette année lorsque la Major Crime Investigation Team (MCIT) a procédé à une série de saisies, déclenchant l'une des premières enquêtes de l'ère FCC sous l'Alliance du changement. Des photographies reliant l'ex-Premier ministre à Deelawon et prises à l'hôtel Maradiva avaient également été introduites comme pièces à conviction. Josian Deelawon avait aussi déclaré à la presse :

«Kas-la ex Premie minis finn donn mwa pou garde.» Depuis, l'enquête s'est orientée vers l'authenticité de ces documents, l'analyse de données électroniques, l'analyse des ADN sur les valises, ainsi que l'examen d'un traceur de bagage (Apple AirTag) retrouvé dans l'une des valises.

Avec ce nouveau renvoi, la FCC dispose désormais de plusieurs mois pour consolider son dossier. Dans le sillage de la reprise des interrogatoires de Josian Deelawon et de l'évaluation des preuves, l'instruction pourrait aboutir à des charges formelles si les éléments recueillis s'avéraient suffisamment probants aux yeux du Directeur des poursuites publiques. En attendant, l'ancien chef du gouvernement continue de nier toute implication et dénonce une manoeuvre politique destinée à ternir son image.