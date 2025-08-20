Burkina Faso: Semaines régionales de la culture - Les compétions débutent le 6 septembre 2025

La Directrice générale de la Semaine nationale de la culture (DG/SNC), Christiane Carole Marie Nicole Edith Sanon, a animé une conférence de presse, mardi 19 septembre 2025, pour faire le point des préparatifs des Semaines régionales de la culture (SRC), prévues se tenir du 6 septembre au 23 octobre prochain.

Du 6 septembre au 23 octobre 2025, les 14 régions culturelles du Burkina Faso vont désigner leurs représentants à la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026. Ces phases de désignation vont se poursuivre du 27 au 29 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger pour désigner la diaspora burkinabè vivant dans ces pays. Ce sont les différentes informations données aux animateurs de médias, mardi 19 août 2025, à Bobo-Dioulasso.

Le lancement des Semaines régionales de la culture (SRC) pour la désignation de ces représentants aura lieu à Kaya, dans la région des Kuilsé (ex-Centre-Nord), le 6 septembre 2025. « Nous avons fait le choix de Kaya pour prouver que cette région, éprouvée par le terrorisme, est accessible et vivable », a d'emblée indiqué la Directrice générale de la SNC, Christiane Carole Marie Nicole Edith Sanon, sur le choix de la région des Kuilsé pour le démarrage des SRC 2025. L'une des principales innovations de la 22e édition de la SNC, aux dires de Mme Sanon, est la toute première participation de la diaspora burkinabè du Niger à la SNC, après celle du Mali en 2024.

Au titre des innovations, la DG de la SNC a fait remarquer que les SRC, cette année, vont se dérouler en septembre et non en octobre comme les éditions précédentes pour, a-t-elle dit, permettre aux artistes qualifiés de mieux se préparer pour la phase finale. Le nombre de disciplines dans la catégorie des arts du spectacle, a poursuivi Christiane

Carole Marie Nicole Edith Sanon, passe de trois à cinq pour les compétiteurs de la diaspora avec l'introduction d'une possibilité de repêchage pour la meilleure troupe classée 2e dans les disciplines de création chorégraphique et de ballet à condition d'avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14/20.

« Pour l'art culinaire, contrairement aux éditions précédentes, des durées de préparation sont désormais fixées conformément aux recommandations des membres du jury de cette catégorie. Ainsi, les durées de préparation sont fixées de quatre heures pour les plats lourds ; trois heures pour les plats légers ; deux heures trente minutes pour les desserts ; et deux heures pour les boissons », a-t-elle détaillé. Quelles sont les dispositions prises eu égard à la situation sécuritaire de certaines zones pour la participation de toutes les régions à ces SRC ? Le nouveau découpage administratif est-il pris en compte pour ces SRC ?

La période de pluies ne va-t-elle pas perturber la tenue de ces SRC ? N'y a-t-il pas un second plan prévu vu que la période des phases qualificatives de la diaspora coïncide avec les élections en Côte d'Ivoire ? A ces différentes préoccupations des scribouillards, la directrice générale de la SNC a été rassurante, notamment sur la situation sécuritaire et le cas de la Côte d'Ivoire. « Les dispositions sont belle et bien prises pour assurer la participation de toutes les régions sans exception.

Quant au nouveau découpage, il sera pris en compte pour les éditions prochaines. Pour les élections en Côte d'Ivoire, nous avons prévu un plan B pour parer à toute éventualité », a indiqué Mme Sanon. Les pluies, a dit Christiane Sanon, ne vont pas perturber les compétitions, d'autant plus qu'elles vont se dérouler dans des salles closes. Pour mémoire, la phase finale de la SNC va se dérouler, du 25 avril au 2 mai 2026, à Bobo-Dioulasso, sur le thème : « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales ».