Afrique de l'Ouest: Vie au Sahel - Des oeuvres d'art pour décrire la résilience dans l'espace

Le Musée national du Burkina Faso abrite, du 18 août au 17 septembre 2025, une exposition des oeuvres de l'artiste, Hassane Dialga, dénommé : « Art pour la vie au Sahel ». Le Musée national veut déconstruire le narratif péjoratif sur le Sahel. Pour ce faire, il a présenté une exposition temporaire dénommée : « Art pour la vie au Sahel », consacrée aux oeuvres de l'artiste Hassane Dialga, du lundi 18 août au 17 septembre 2025.

Devant un public composé de proches, de collègues artistes et de journalistes, Hassane Dialga a expliqué que ses oeuvres visent à transmettre « des milliards de mots en quelques images », en invitant à découvrir les réalités socio-économiques et culturelles de la région du Sahel. Fort de ses dix années passées à parcourir le Sahel, du Burkina au Mali en passant par le Niger, M. Dialga a affirmé que son expérience lui a permis de voir cet espace autrement. Selon lui, les médias le présentent trop souvent comme un espace vide et pauvre.

« Notre espace n'est pas démuni. Si le Burkina, le Mali et le Niger prennent conscience de leurs potentialités, ils peuvent soulever des montagnes et renverser les tendances », a-t-il déclaré. Ses oeuvres exposées évoquent des thématiques sur le changement climatique, la question sociale, mais aussi la place des femmes. Certaines images rappellent la sécheresse et le manque d'eau, conséquences de facteurs à la fois internes et externes.

L'artiste a appelé à une prise de conscience collective et a félicité les initiatives de reboisement entreprises par l'Etat.

« Si chaque citoyen plantait un arbre par an, nous aurions déjà une partie de la solution », a-t-il insisté. Hassane Dialga aborde également la question du leadership féminin, estimant que les femmes restent sous-représentées dans les sphères de décision malgré leur poids démographique. Il interpelle aussi sur la dépigmentation, à laquelle il oppose la beauté naturelle de la femme sahélienne. Pour lui, cette exposition doit être un instrument de réflexion, de valorisation des forces du Sahel et de mobilisation pour combler ses insuffisances.

« Je veux que mes oeuvres soient une invitation à agir, à construire ensemble un Burkina fort et souverain », a-t-il indiqué. Le Directeur général (DG) du Musée

national du Burkina Faso, Sabari Christian Dao, a indiqué que cette exposition s'inscrit dans une démarche du dialogue et d'espérance face aux défis que traverse le pays des Hommes intègres. « Elle est un appel à tous les Burkinabè d'ici et d'ailleurs, ainsi qu'aux amoureux de la culture, à comprendre notre mission en tant qu'institution patrimoniale, relier le passé et l'avenir, réfléchir à notre présent pour construire un monde meilleur », a déclaré le DG du Musée national. Il a salué le soutien du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, qui a autorisé la tenue de l'initiative tout en invitant les Burkinabè à venir découvrir cette exposition.